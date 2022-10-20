Синоптик рассказал прогноз наступления зимней погоды в Санкт-Петербурге

20-10-2022, 19:49

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Синоптик рассказал прогноз наступления зимней погоды в Санкт-Петербурге
Фото из открытых источников

По прогнозам синоптиков, в Санкт-Петербурге первый снег выпадет в конце октября, среднесуточная минусовая температура установится в двадцатых числах ноября. Об этом рассказал работник метеорологической службы Михаил Леус. 

Он сказал, что в ближайшие дни до конца октября в атмосфере прогнозируется преобладание циклонов, средняя температура воздуха выше наиболее часто фиксируемой в это время года на 1–1,5 градуса. Синоптик отметил, что при такой погоде часто бывают дожди, но не слишком проливные.

«Если говорить о первом снеге, то я бы прогнозировал его выпадение в Санкт-Петербурге к концу следующей недели: 27–28 октября», – сказал Леус. 

Обращаясь к вопросу о наступлении зимы, он отметил, что средняя суточная отрицательная температура воздуха прогнозируется в конце ноября. Однако он добавил, что днем постоянные морозы, скорее всего, наступят уже в декабре.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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