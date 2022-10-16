В Санкт-Петербурге электрика суд признал виновным в мелком хулиганстве за отзыв о флаге

В Санкт-Петербурге суд признал виновным мужчину по статье мелкое хулиганство за отзыв о государственном флаге Российской Федерации. Об этом сообщается в пресс-службе городских судов.

Расследовалось дело по факту содержания написанного мужчиной комментария в социальной сети «ВКонтакте» о флаге, который он оставил еще 23 августа. В итоге он по решению суда был признан виновным и ему назначена выплата штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Мужчина, который работает электриком, разместил комментарий «ВКонтакте» и сообществе Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. По приводимым в СМИ сведениям, в ходе судебного разбирательства он заявил, что сделал это из патриотизма по отношению к РСФСР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700