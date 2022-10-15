В Неве увеличивается уровень воды

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В Санкт-Петербурге в течение дня постоянно прибывает вода в Неве, ее уровень повышается. Синоптики прогнозируют продолжение этого процесса и полагают, что водная поверхность достигнет отметки в 140 сантиметров.
Ненастная погода начала устанавливаться в городе этой ночью, когда усилился ветер, особенно большой скорости его порывы достигают на Финском заливе и побережье. Над поверхностью воды она составляет 26 м/с, а на берегу – 18 м/с. Синоптики прогнозируют сильные дожди.
В течение дня высота воды в Неве возрастает, показатель на посту гидрологии, относящемуся к Горному институту, составляет 96 сантиметров. Однако синоптики считают, что он еще будет увеличиваться и достигнет более 120 сантиметров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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