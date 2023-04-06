«Издевательство над системой»: Александр Колос возмутился действиям законодательного собрания Петербурга

«Народ должен организовывать дружины»: Пригожин о попытках прорыва украинской ДРГ в Брянской области
Евгений Пригожин заявил, что обеспечивать безопасность приграничных регионов России должны военные структуры, иначе это...Подробнее
Общественный деятель Александр Колос оценил слова бизнесмена Евгения Пригожина про беспредел на выборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга и Госдуму осенью 2021 года.
Пригожин назвал беспределом то, что происходило на выборах, передает пресс-служба компании «Конкорд». Колос в свою очередь заявил, что это было «издевательством над людьми и над избирательной системой».
Он отметил множество нарушений на выборах. В результате чего в законодательную власть Петербург получил подавляющее большинство либералов. Предприниматель уверен, что скоро в Москве переполнится чаша весов из-за происходящего в Северной столице.
Ранее Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию в Заксобрании Санкт-Петербурга. Он считает, что губернатор города Александр Беглов «по-хамски» относится к федеральной власти России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Евгений Пригожин заявил, что обеспечивать безопасность приграничных регионов России должны военные структуры, иначе это...Подробнее
Апрель начался со снижения рубля и накануне рубль обновил апрельское минимальное значение к доллару. Рубль в минувший...Подробнее
В небе над Сосновым бором в Ленинградской области России был зафиксирован неопознанный летающий объект. Из-за него в...Подробнее
Активист из «Волонтерской роты Боевого братства» Василий Соколов рассказал , как некоторые подразделения проводили...Подробнее
Демографическая ситуация в Самарской области России в 2023 году не улучшилась. Скорее, наоборот, если судить по новым...Подробнее
Наличие вредных продуктов в рационе питания может вызвать вздутие живота, что приводит к дискомфорту. Диетологи,...Подробнее
Директор Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире «Соловье Live» выразил уверенность...Подробнее
В городе на Неве рассматривают возможность создания апарт-отелей для высококвалифицированных рабочих и инженеров из...Подробнее
Петербургская фракция партии «Справедливая Россия – За правду» в Законодательном собрании города покинула ее в полном...Подробнее
Россия принялась, из числа призванных в ходе объявленной частичной мобилизации резервистов, формировать специальные...Подробнее
Комментировать