«Издевательство над системой»: Александр Колос возмутился действиям законодательного собрания Петербурга

Вчера, 23:13

0

Image 16+
«Издевательство над системой»: Александр Колос возмутился действиям законодательного собрания Петербурга
Фото из открытых источников

Общественный деятель Александр Колос оценил слова бизнесмена Евгения Пригожина про беспредел на выборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга и Госдуму осенью 2021 года.

Пригожин назвал беспределом то, что происходило на выборах, передает пресс-служба компании «Конкорд». Колос в свою очередь заявил, что это было «издевательством над людьми и над избирательной системой».

«Такое ощущение, что отвечающие за выборы чувствовали себя или бессмертными или наоборот болели чем-то неизлечимым и действовали так, как будто им нечего терять», — сказал общественный деятель Колос.

Он отметил множество нарушений на выборах. В результате чего в законодательную власть Петербург получил подавляющее большинство либералов. Предприниматель уверен, что скоро в Москве переполнится чаша весов из-за происходящего в Северной столице.

Ранее Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию в Заксобрании Санкт-Петербурга. Он считает, что губернатор города Александр Беглов «по-хамски» относится к федеральной власти России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Издевательство над системой»: Александр Колос возмутился действиям законодательного собрания Петербурга

Вчера, 23:13

Апарт-отели для специалистов из российских регионов могут появиться в Санкт-Петербурге

Вчера, 00:09

«Справедливая Россия» в парламенте Петербурга развалилась не без участия Беглова – СМИ

6-04-2023, 14:15

Власти Петербурга потратили многомиллионные гранты на развитие украинского патриотизма

5-04-2023, 17:54

В Санкт-Петербурге по прогнозу синоптиков ожидается потепление

5-04-2023, 08:54

Работники сферы искусства не могут трудоустроиться в Петербурге – HeadHunter

4-04-2023, 16:17

«Интерфакс»: задержана подозреваемая во взрыве в кафе Петербурга, где погиб Владлен Татарский

3-04-2023, 09:34

Дефицит дворников и снегоуборочной техники в Петербурге может привести к новому коллапсу 2 апреля 

2-04-2023, 12:45

В Санкт-Петербурге по прогнозу синоптиков ожидается мокрый снег

31-03-2023, 09:34

Провалившиеся под лед Финского залива в Петербурге мальчики скончались от переохлаждения

31-03-2023, 07:59

Омбудсмен рассказала о жалобах на трудности с получением выплат за СВО в Петербурге

29-03-2023, 17:03

В Санкт-Петербурге похолодание

29-03-2023, 10:19

Транспортная реформа Смольного обернулась увеличением количества смертей в ДТП на дорогах Петербурга

28-03-2023, 19:40

В KFC на Каменноостровском в Санкт-Петербурге изнасиловали девочку 13 лет

28-03-2023, 14:59

Новый мост через Черную речку за 177 млн рублей намерены возвести в Петербурге

28-03-2023, 13:09

Смольный рискует не выполнить поручение президента РФ по реорганизации ГУПов в Петербурге

27-03-2023, 18:55

По прогнозу синоптиков в Санкт-Петербурге ожидаются дожди и мокрый снег

25-03-2023, 12:14

99 новых светофоров не решат проблемы с плохой организацией движения в Петербурге

24-03-2023, 18:03

Петербург стремительно теряет точки с шавермами после снижения покупательской способности

23-03-2023, 16:44

Смольный обещает привести в порядок улицу Коллонтай. Петербуржцы сомневаются в успехе

22-03-2023, 14:55

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Народ должен организовывать дружины»: Пригожин о попытках прорыва украинской ДРГ в Брянской области

«Народ должен организовывать дружины»: Пригожин о попытках прорыва украинской ДРГ в Брянской области

6-04-2023, 21:33

0

Евгений Пригожин заявил, что обеспечивать безопасность приграничных регионов России должны военные структуры, иначе это...

Подробнее
Центробанк РФ специально роняет рубль: когда ждать доллар по 120

Центробанк РФ специально роняет рубль: когда ждать доллар по 120

5-04-2023, 13:34

0

Апрель начался со снижения рубля и накануне рубль обновил апрельское минимальное значение к доллару. Рубль в минувший...

Подробнее
Над Ленобластью из-за неопознанного объекта в небе объявили сигнал «Режим»

Над Ленобластью из-за неопознанного объекта в небе объявили сигнал «Режим»

5-04-2023, 13:14

0

В небе над Сосновым бором в Ленинградской области России был зафиксирован неопознанный летающий объект. Из-за него в...

Подробнее
Власти Петербурга потратили многомиллионные гранты на развитие украинского патриотизма

Власти Петербурга потратили многомиллионные гранты на развитие украинского патриотизма

5-04-2023, 17:54

0

Активист из «Волонтерской роты Боевого братства» Василий Соколов рассказал , как некоторые подразделения проводили...

Подробнее
Статистика: в Самарской области смертность в два раза превысила рождаемость

Статистика: в Самарской области смертность в два раза превысила рождаемость

6-04-2023, 13:04

0

Демографическая ситуация в Самарской области России в 2023 году не улучшилась. Скорее, наоборот, если судить по новым...

Подробнее
Диетологи назвали восемь продуктов, из-за которых увеличивается живот

Диетологи назвали восемь продуктов, из-за которых увеличивается живот

6-04-2023, 12:14

0

Наличие вредных продуктов в рационе питания может вызвать вздутие живота, что приводит к дискомфорту. Диетологи,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Клинцевич: Пентагон помогает Киеву готовить контрнаступление на нескольких направлениях

Клинцевич: Пентагон помогает Киеву готовить контрнаступление на нескольких направлениях

5-04-2023, 15:04

0

Директор Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире «Соловье Live» выразил уверенность...

Подробнее
Апарт-отели для специалистов из российских регионов могут появиться в Санкт-Петербурге

Апарт-отели для специалистов из российских регионов могут появиться в Санкт-Петербурге

Вчера, 00:09

0

В городе на Неве рассматривают возможность создания апарт-отелей для высококвалифицированных рабочих и инженеров из...

Подробнее
«Справедливая Россия» в парламенте Петербурга развалилась не без участия Беглова – СМИ

«Справедливая Россия» в парламенте Петербурга развалилась не без участия Беглова – СМИ

6-04-2023, 14:15

0

Петербургская фракция партии «Справедливая Россия – За правду» в Законодательном собрании города покинула ее в полном...

Подробнее
ISW: РФ изменила тактику и формирует роты «Шторм Z» из числа резервистов

ISW: РФ изменила тактику и формирует роты «Шторм Z» из числа резервистов

Вчера, 11:34

0

Россия принялась, из числа призванных в ходе объявленной частичной мобилизации резервистов, формировать специальные...

Подробнее