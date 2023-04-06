«Издевательство над системой»: Александр Колос возмутился действиям законодательного собрания Петербурга

Общественный деятель Александр Колос оценил слова бизнесмена Евгения Пригожина про беспредел на выборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга и Госдуму осенью 2021 года.

Пригожин назвал беспределом то, что происходило на выборах, передает пресс-служба компании «Конкорд». Колос в свою очередь заявил, что это было «издевательством над людьми и над избирательной системой».

«Такое ощущение, что отвечающие за выборы чувствовали себя или бессмертными или наоборот болели чем-то неизлечимым и действовали так, как будто им нечего терять», — сказал общественный деятель Колос.

Он отметил множество нарушений на выборах. В результате чего в законодательную власть Петербург получил подавляющее большинство либералов. Предприниматель уверен, что скоро в Москве переполнится чаша весов из-за происходящего в Северной столице.

Ранее Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию в Заксобрании Санкт-Петербурга. Он считает, что губернатор города Александр Беглов «по-хамски» относится к федеральной власти России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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