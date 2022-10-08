Спор об эмиграции в центре Красного Села закончился трагически

Сегодня, 09:44

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Спор об эмиграции в центре Красного Села закончился трагически
Фото из открытых источников

В ночь на 11 октября в центре Красного Села оперативной группой был выявлен труп 65-летнего жителя Ленобласти. Рядом с ним находился его товарищ, который не стал скрывать своей причастности к случившемуся.

В ходе следственных действий было выявлено, что между товарищами, которые в понедельник ночью ехали на автомобиле в сторону деревни Мухоловка вспыхнул острый конфликт на фоне необходимости миграции из-за возможной массовой мобилизации. Мнения товарищей по данному вопросу разошлись, что переросло в драку в салоне авто, после чего машина попала в ДТП. 

Пассажир нанес водителю около 3 ударов в грудь, после чего потерпевший скончался на месте. Наутро 11 октября оперативные службы заявили, что погибший был изрядно пьян. Ведутся следственные действия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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