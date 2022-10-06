В Санкт-Петербурге объявлено о введении бесплатного пользования общественным транспортом родственникам мобилизованных

В Санкт-Петербурге городские власти объявили о разрабатываемом законе по отношению к родственникам мобилизованных. Это введение бесплатного проезда на общественном наземном транспорте и на метро для школьников и студентов. Об этом рассказал заместитель губернатора Кирилл Поляков.

Однако пока о разрабатываемом проекте только объявили. Конкретные механизмы его проведения еще не продуманы и не сформированы. О том, что регламент с прописанными правилами предоставления бесплатного пользования общественным наземным и подземным транспортом школьникам и студентам еще не подготовлен, рассказали в соответствующем комитете Санкт-Петербурга, добавив, что работа над ним будет проводиться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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