В Санкт-Петербурге объявлено о введении бесплатного пользования общественным транспортом родственникам мобилизованных

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В Санкт-Петербурге городские власти объявили о разрабатываемом законе по отношению к родственникам мобилизованных. Это введение бесплатного проезда на общественном наземном транспорте и на метро для школьников и студентов. Об этом рассказал заместитель губернатора Кирилл Поляков.
Однако пока о разрабатываемом проекте только объявили. Конкретные механизмы его проведения еще не продуманы и не сформированы. О том, что регламент с прописанными правилами предоставления бесплатного пользования общественным наземным и подземным транспортом школьникам и студентам еще не подготовлен, рассказали в соответствующем комитете Санкт-Петербурга, добавив, что работа над ним будет проводиться.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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