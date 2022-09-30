Следственный комитет обратил внимание на аварийность лазурных автобусов в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге проводится реформа в сфере общественного транспорта. Ее целью является предоставление государственного обслуживания в этой области с четким графиком работы, удобствами. Однако уже сейчас реформа подвергается критике как со стороны жителей города, так и от экспертов. От населения поступают жалобы, что в последнее время происходят ДТП по неосторожности водителей нового транспорта.
Поэтому следственный комитет начал изучение сложившейся ситуации. Его руководитель поручил подробно расследовать все случаи, о которых заявлено в жалобах.
«В связи с появлением в одном из средств массовой информации обращения к главе Следственного комитета жительницы г. Санкт-Петербурга о транспортных проблемах города Александр Иванович Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Парастаевой М.Г. доложить о сложившейся ситуации» – опубликовано на сайте комитета.
Жители полагают, что ДТП связаны с недостаточным уровнем квалификации водителей новых автобусов. Многие из них ранее работали на коммерческих маршрутках, а после их отмены не переобучились для вождения новых транспортных средств.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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