Военком Петербурга: Призыв и мобилизация в России не связаны между собой

Сегодня, 08:44

0

Image 16+
Военком Петербурга: Призыв и мобилизация в России не связаны между собой
Фото из открытых источников

В Петербурге, как и по всей России, кроме Чечни, проходит мобилизация.

Военный комиссар города Сергей Качковский рассказал, что мобилизации подлежат мужчин до 50 лет, если они имеют офицерские звания, пишет «Фонтанка».

Комиссариат обещает призывать только лиц имеющих боевой опыт и ранее служивших. Например, могут мобилизовать ранее служивших ІТ-специалистов, хотя власти минувшей весной обещали, что их мобилизация не коснется, да и вообще проводиться не будет, так как задачи «военной спецоперации» выполняют кадровые военные.

Мобилизации не подлежат лица, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, те, кто «забронирован» или не годен по состоянию здоровья. В случае, если повестку вручили тому, кто не попадает под категории мобилизации, можно проконсультироваться с юристом.

Качковский также отметил, что призыв в РФ стартует с 1 октября и он не связан с мобилизацией. Но эксперты говорят о том, вряд ли стоит ожидать демобилизации тех срочников, которые проходят службу сейчас. Они могут быть мобилизованы в день окончания срочной службы. Юристы также объясняют, что после присоединения к РФ территорий Украины, за которые сейчас идут бои, на эти территории могут быть перемещены срочники.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Общественность просит чиновников Петербурга принять участие в частичной мобилизации

Сегодня, 12:44

Военком Петербурга: Призыв и мобилизация в России не связаны между собой

Сегодня, 08:44

Журналисты Смольного могли намеренно умолчать о провале вакцинации от COVID-19

Вчера, 09:18

Шугалей призвал петербуржцев помочь ему отправить чиновников и их детей на Донбасс

21-09-2022, 22:47

Санкт-Петербург: Сотрудники полиции задержали мужчину за разбой

21-09-2022, 20:21

Подведены итоги онлайн-голосования в Общественный штаб по реновации

21-09-2022, 17:02

Петербург не будет привлекать туристов, если будет разрушен исторический центр — политолог Соловейчик

20-09-2022, 17:24

Число преступлений, совершаемых азербайджанцами в Петербурге, растет

19-09-2022, 10:35

ККИ Петербурга списал неэффективную борьбу с «ларьками» и «базарами» на недостаточное финансирование

17-09-2022, 18:59

Мариинский дворец посетил спикер парламента индийского штата Махараштра

16-09-2022, 20:43

Петербург рискует «утонуть» из-за неотремонтированных Смольным ливневок

16-09-2022, 20:18

Питерские мошенники пытались завладеть имуществом, но были  арестованы полицией

15-09-2022, 22:19

Депутаты ЗагСа предлагают выплачивать компенсации отдельным категориям сотрудников МЧС

15-09-2022, 21:37

Смольный продолжает покупать автобусы на дизельном топливе и заявлять об экологичности транспортной реформы – СМИ 

15-09-2022, 14:56

В Мариинском дворце открылась выставка, посвященная легендарному Рудольфу Абелю

14-09-2022, 19:46

Смольный законом о КРТ обвалил цены на «хрущевки» в Петербурге

14-09-2022, 16:07

В Экспофоруме стартовал XI Петербургский международный газовый форум

13-09-2022, 23:11

Выборгского стрелка по дорожным знакам задержала полиция

13-09-2022, 22:25

Отсутствие единых тарифов у Смольного привело в низкому качеству еды в Горбольнице №40

13-09-2022, 12:33

Депутаты ЗакСа предлагают создать систему поддержки молодых ученых Петербурга

12-09-2022, 20:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех

Вчера, 13:34

0

После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...

Подробнее
Россияне стоят в пробках в Челябинской области на границе с Казахстаном

Россияне стоят в пробках в Челябинской области на границе с Казахстаном

Сегодня, 10:44

0

В Челябинской области, в поселке Бугристое, выстроились пробки на границе с Казахстаном. Молодые люди интересуются,...

Подробнее
Алексей Леонков назвал специальности, востребованные для мобилизации в России

Алексей Леонков назвал специальности, востребованные для мобилизации в России

Вчера, 14:09

0

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, кто попадет первым на фронт по мобилизационным спискам. Он заявил, что в...

Подробнее
В Волгоградской области сняли на видео мобилизацию

В Волгоградской области сняли на видео мобилизацию

Сегодня, 13:59

0

В Волгоградской области уже третьи сутки идет объявленная частичная мобилизация, в рамках которой десятки и сотни...

Подробнее
«Это Сталинград, мы Сталинград!»: как поселок у границы с Казахстаном отправляет мужчин на СВО

«Это Сталинград, мы Сталинград!»: как поселок у границы с Казахстаном отправляет мужчин на СВО

Сегодня, 08:29

0

В России проходит мобилизация и со всей страны собирают мужчин, чтобы отправить их на фронт на территории Украины....

Подробнее
Кого могут мобилизовать в первую очередь

Кого могут мобилизовать в первую очередь

21-09-2022, 11:24

0

Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, которые вводят набор новых статей. Прежде всего, речь идет о статье...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В России объявили частичную мобилизацию

В России объявили частичную мобилизацию

21-09-2022, 13:19

0

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к россиянам, сообщив о готовящихся референдумах в ДНР, ЛНР, а...

Подробнее
Частичная мобилизация. Как она скажется на экономике РФ

Частичная мобилизация. Как она скажется на экономике РФ

21-09-2022, 12:44

0

Руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил, как то обстоятельство, что на...

Подробнее
Герой РФ Головашкин предположил, что сроки подготовки мобилизованных россиян можно сократить

Герой РФ Головашкин предположил, что сроки подготовки мобилизованных россиян можно сократить

21-09-2022, 23:24

0

Чтобы мобилизовать ориентировочно 300-тысячный дополнительный контингент контрактных военнослужащих, необходима чёткая...

Подробнее
Полюс: Финансовые результаты (1П22 МСФО)

Полюс: Финансовые результаты (1П22 МСФО)

21-09-2022, 20:09

0

Полюс представил ожидаемо слабые результаты за первое полугодие 2022 г. Основными причинами падения показателей было...

Подробнее