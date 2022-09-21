Военком Петербурга: Призыв и мобилизация в России не связаны между собой

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех
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В Петербурге, как и по всей России, кроме Чечни, проходит мобилизация.
Военный комиссар города Сергей Качковский рассказал, что мобилизации подлежат мужчин до 50 лет, если они имеют офицерские звания, пишет «Фонтанка».
Комиссариат обещает призывать только лиц имеющих боевой опыт и ранее служивших. Например, могут мобилизовать ранее служивших ІТ-специалистов, хотя власти минувшей весной обещали, что их мобилизация не коснется, да и вообще проводиться не будет, так как задачи «военной спецоперации» выполняют кадровые военные.
Мобилизации не подлежат лица, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, те, кто «забронирован» или не годен по состоянию здоровья. В случае, если повестку вручили тому, кто не попадает под категории мобилизации, можно проконсультироваться с юристом.
Качковский также отметил, что призыв в РФ стартует с 1 октября и он не связан с мобилизацией. Но эксперты говорят о том, вряд ли стоит ожидать демобилизации тех срочников, которые проходят службу сейчас. Они могут быть мобилизованы в день окончания срочной службы. Юристы также объясняют, что после присоединения к РФ территорий Украины, за которые сейчас идут бои, на эти территории могут быть перемещены срочники.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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