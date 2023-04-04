«Справедливая Россия» в парламенте Петербурга развалилась не без участия Беглова – СМИ

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Петербургская фракция партии «Справедливая Россия – За правду» в Законодательном собрании города покинула ее в полном составе. Теперь в парламенте появится либеральный политический проект с лидером проукраинской направленности. СМИ отмечают, что это произошло не без участия губернатора Александра Беглова.
Лидер фракции в петербургском ЗакСе Марина Шишкина аргументировала свое решение покинуть пост вице-спикера парламента необходимостью следовать принципу «совесть выше власти». Она упомянула, что «вступала в какую-то другую партию».
При этом Шишкина неоднократно выступала с критикой в отношении федеральной власти, часто идя вразрез с мнением центральной партии о том, как должны вести себя патриоты.
Участники петербургской фракции партии «Справедливая Россия» под руководством Шишкиной нередко фигурировали в политических скандалах. СМИ писали о лояльном отношении к некоторым петербургским депутатам, например, к депутату ЗакСа Борису Вишневскому, который выступает с критикой СВО. Именно лидер «справедливороссов» выразила парламентарию поддержку, снизив негатив в его сторону.
Стоит отметить, что сама Шишкина в 2010 году была уволена с должности руководителя журфака СПбГУ за неисполнение трудовых обязанностей. Кроме того, она получала взыскания за нарушения правил ведения финансовой документации и нарушение положения о материальной поддержке студентов.
Однако либеральные и оппозиционные действия Шишкиной не помешали петербургскому губернатору Александру Беглову в 2020 году взять ее свое кураторство. На своем посту Шишкина не перестала критиковать федеральную власть, однако Беглова и спикера ЗакСа Александра Бельского она комментировала очень аккуратно. Теперь, судя по всему, глава города на Неве дал Шишкиной новую возможность для политической карьеры.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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