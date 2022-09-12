Депутаты ЗакСа предлагают создать систему поддержки молодых ученых Петербурга

12-09-2022, 20:29

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Депутаты ЗакСа предлагают создать систему поддержки молодых ученых Петербурга
Фото: www.gov.spb.ru

Петербургский парламент рассмотрит законопроект о поддержке молодых ученых. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает установить для них систему материального стимулирования научно-технической деятельности в виде городских стипендий и грантов. Кроме того, проектом вводится четкое определение молодого ученого. Такой статус в Петербурге должны получить сотрудники образовательных или научных организаций, имеющие степень кандидата наук в возрасте до 35 лет, или доктора наук в возрасте до 40 лет. Также в эту категорию попадут аспиранты или преподаватели вузов без ученой степени в возрасте до 30 лет. Порядок и условия предоставления преференций должно будет разработать правительство города.

– С этим законопроектом мы идем нога в ногу с федеральным законодателем. Совсем недавно соответствующий документ был внесен на рассмотрение Государственной Думы. Что не удивительно. Реализация поручения Президента России о создании многовекторной системы поддержки молодых исследователей – задача государственной важности. Сегодня особенно отчетливо видно, насколько важно развитие именно отечественного научно-технического потенциала. Это большая работа на будущее всей страны и каждого региона в отдельности. Поэтому и вести ее надо синхронно на всех уровнях. Мы должны не только обеспечить для молодежи возможность получить хорошее образование, но и помочь ей найти свое место в нашей стране, открыть перспективы профессионального роста и поддержать на старте. Жизнь показала, что деньги, вложенные в науку, всегда возвращаются сторицей, – одобрил инициативу коллег Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.

Источник: Пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга

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