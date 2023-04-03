Власти Петербурга потратили многомиллионные гранты на развитие украинского патриотизма

Активист из «Волонтерской роты Боевого братства» Василий Соколов рассказал, как некоторые подразделения проводили «распил» грантов, реализовывали проекты по минимальным расходам и организовали далекие от патриотизма мероприятия, сообщает Южная служба новостей. Он подчеркнул, что среди таких — пение украинского гимна и целование флага этой страны. Не исключено, что по такому же методу строилась работа в Санкт-Петербурге.

Общественник отметил, что направил соответствующие заявления в СК РФ, Совет Федерации и администрацию президента. Свои слова он подтвердил фотографиями и видеозаписями.

К примеру, как сообщает Василий Соколов на своей странице в Телегарм, на «Вахте памяти» под Ржевом представители «Волонтерской роты» по его мнению отрабатывали перекрытие трасс, сожжение чучела и штурм административных зданий. Примечательно, что подобные проблемы были зафиксированы и в Северной столице.

Должность руководителя местного подразделения «Волонтерской роты» занимает Григорий Малышев. Со слов Соколова, он выплачивает зарплату своим работникам по личному усмотрению.

«Я к чему это говорю, к тому, что Вас, ребята, держат за второй сорт людей, и с вами не считаются как с сотрудниками. Зарплату Гриша платит, когда захочет, это зависит, по его словам, от того какое сегодня у него настроение», — объяснил активист.

Стоит отметить, что деятельность организации финансируется из бюджета Петербурга. Денежные средства идут на гранты и организацию патриотических мероприятий. Соколов отметил, что в реальности ситуация обстоит иначе.

В прошлом году Смольный выделил 124 млн рублей на молодежные проекты, которые были распределены на 66 грантов. Один из них достался «Волонтерской роте» для создания в городе на Неве «Школы патриотизма». Исполнителем стал местный филиал.

Стоит отметить, что информация о «Школе патриотизма» на ресурсах Смольного отсутствует. Об ее деятельности можно узнать только в одноименной группе во «ВКонтакте».

Согласно опубликованному отчету, организация привлекла якобы 1 тысячу участников за полгода и провела две «Вахты памяти». По информации AntiDogs, якобы половину участников паблика составили боты.

Таким образом, Смольный направил более 4 млн рублей на сомнительный проект. Такая же ситуация обстоит с другой инициативой «Волонтерской роты» — «Центром проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий «Дело техники».

Результаты вышеуказанных проектов вызывают множество вопросов. Однако Смольный на эти факты никак не отреагировал. Не исключено, что между ними были заключены договоренности.

Журналисты напомнили о деятельности Фонда «Победа». Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов реорганизовал его для проведения работ по восстановлению Мариуполя. Однако эксперты выяснили, что почти 70% участников группы организации во «ВКонтакте» были ботами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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