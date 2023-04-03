Власти Петербурга потратили многомиллионные гранты на развитие украинского патриотизма

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Активист из «Волонтерской роты Боевого братства» Василий Соколов рассказал, как некоторые подразделения проводили «распил» грантов, реализовывали проекты по минимальным расходам и организовали далекие от патриотизма мероприятия, сообщает Южная служба новостей. Он подчеркнул, что среди таких — пение украинского гимна и целование флага этой страны. Не исключено, что по такому же методу строилась работа в Санкт-Петербурге.
Общественник отметил, что направил соответствующие заявления в СК РФ, Совет Федерации и администрацию президента. Свои слова он подтвердил фотографиями и видеозаписями.
К примеру, как сообщает Василий Соколов на своей странице в Телегарм, на «Вахте памяти» под Ржевом представители «Волонтерской роты» по его мнению отрабатывали перекрытие трасс, сожжение чучела и штурм административных зданий. Примечательно, что подобные проблемы были зафиксированы и в Северной столице.
Должность руководителя местного подразделения «Волонтерской роты» занимает Григорий Малышев. Со слов Соколова, он выплачивает зарплату своим работникам по личному усмотрению.
Стоит отметить, что деятельность организации финансируется из бюджета Петербурга. Денежные средства идут на гранты и организацию патриотических мероприятий. Соколов отметил, что в реальности ситуация обстоит иначе.
В прошлом году Смольный выделил 124 млн рублей на молодежные проекты, которые были распределены на 66 грантов. Один из них достался «Волонтерской роте» для создания в городе на Неве «Школы патриотизма». Исполнителем стал местный филиал.
Стоит отметить, что информация о «Школе патриотизма» на ресурсах Смольного отсутствует. Об ее деятельности можно узнать только в одноименной группе во «ВКонтакте».
Согласно опубликованному отчету, организация привлекла якобы 1 тысячу участников за полгода и провела две «Вахты памяти». По информации AntiDogs, якобы половину участников паблика составили боты.
Таким образом, Смольный направил более 4 млн рублей на сомнительный проект. Такая же ситуация обстоит с другой инициативой «Волонтерской роты» — «Центром проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий «Дело техники».
Результаты вышеуказанных проектов вызывают множество вопросов. Однако Смольный на эти факты никак не отреагировал. Не исключено, что между ними были заключены договоренности.
Журналисты напомнили о деятельности Фонда «Победа». Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов реорганизовал его для проведения работ по восстановлению Мариуполя. Однако эксперты выяснили, что почти 70% участников группы организации во «ВКонтакте» были ботами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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