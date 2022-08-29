В Петербурге пройдут испытания третьей назальной вакцины от коронавируса

Сегодня, 14:24

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В Петербурге пройдут испытания третьей назальной вакцины от коронавируса
Фото из открытых источников

НИИ гриппа им. Смородинцева в Петербурге приступит к клиническим испытаниям еще одной назальной вакцины от коронавируса (третьей по счету) «Корфлювек». Соответствующее разрешение от Минздрава страны уже получено. Об этом сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Разрешение выдано на проведение I-II фаз клинического исследования. Его участниками станут 250 добровольцев различного возраста - в диапазоне от 18 до 60 лет.

Тестировать «Корфлювек» будут на базе двух петербургских медицинских центров - НИИ гриппа им. Смородинцева и Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета им. Павлова.

В планах ученых завершить испытания вакцины в срок до 30 декабря 2022 года.

Напомним, первая назальная вакцина от коронавируса нового типа COVID-19 (разработчик - центр им. Гамалеи) была зарегистрирована Минздравом первого апреля сего года. Как и основной препарат («Спутник V»), она двухкомпонентная и создана на основе аденовирусного вектора. Вводится она посредством специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в 3 недели.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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