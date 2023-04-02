Работники сферы искусства не могут трудоустроиться в Петербурге – HeadHunter

По данным портала hh.ru, 85% работников сферы искусства в Петербурге не могут найти работу. В остальных сферах трудовой деятельности безработица также растет, однако губернатор Александр Беглов заявлял об обратном.

Аналитики опросили соискателей из Петербурга и выяснили, что для 73% респондентов невозможно построить карьеру в своей сфере деятельности. А 85% работников сферы искусства и масс-медиа не могут найти работу.

В Петербурге в данный момент сформировалась и проблема нехватки кадров, что признают и в Смольном. Ранее статистику опубликовал Минтруд, где заявил о дефиците специалистов в Северной столице. Особенно остро стоит вопрос в промышленной сфере.

«Дисбаланс очень большой. Численность работающих в промышленности за 11 месяцев 2022 года увеличилась более чем на 26 тыс. человек. Но одновременно с этим спрос не удовлетворён. А количество выпускников колледжей в течение года не увеличивается. Ещё одна проблема — низкий процент поступлений на работу на предприятия: по некоторым специальностям трудоустраивалось около 10% выпускников», - заявлял председатель КППИТ Кирилл Соловейчик.

Однако до публикации статистики Минтруда РФ представители команды Беглова заявляли о снижении уровня безработицы в Петербурге. По факту ситуация обстоит совершенно иначе: одни городские предприятия нуждаются в сотрудниках, другие вынуждено серьезно сокращать штаты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700