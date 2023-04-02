Работники сферы искусства не могут трудоустроиться в Петербурге – HeadHunter

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По данным портала hh.ru, 85% работников сферы искусства в Петербурге не могут найти работу. В остальных сферах трудовой деятельности безработица также растет, однако губернатор Александр Беглов заявлял об обратном.
Аналитики опросили соискателей из Петербурга и выяснили, что для 73% респондентов невозможно построить карьеру в своей сфере деятельности. А 85% работников сферы искусства и масс-медиа не могут найти работу.
В Петербурге в данный момент сформировалась и проблема нехватки кадров, что признают и в Смольном. Ранее статистику опубликовал Минтруд, где заявил о дефиците специалистов в Северной столице. Особенно остро стоит вопрос в промышленной сфере.
Однако до публикации статистики Минтруда РФ представители команды Беглова заявляли о снижении уровня безработицы в Петербурге. По факту ситуация обстоит совершенно иначе: одни городские предприятия нуждаются в сотрудниках, другие вынуждено серьезно сокращать штаты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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