Обращение «Фирмы Флоридан» не помогло компании снизить штраф за участие в картельном сговоре

В Джанкойском районе Крыма прекратились разрывы боеприпасов
Глава администрации Джанкойского района Крыма Инна Федоренко проинформировала о том, что на складе военного назначения...Подробнее
Представители «Фирмы Флоридан», заявили, что компания испытывает «тяжелое финансовое положение». Ее убытки за первое полугодие составили 50 миллионов рублей.
Об этом стало известно в ходе судебных слушаний по иску «Фирмы Флоридан» о снижении штрафа за участие в картельном сговоре с 31 до 24 миллионов рублей.
Два года назад ФАС раскрыла картельный сговор на рынке школьного питания Кировского района, фигурантом которого и оказалась «Фирма Флоридан». Тогда компанию оштрафовали на 63 миллиона рублей, но суд первой инстанции снизил на половину сумму штрафа.
На «Фирму Флоридан» наложен еще один штраф на сумму в 59 миллионов рублей за участие в картельном сговоре при проведении тендеров на организацию питания в школах Приморского и Выборгского районов. Кроме этого выяснилось, что компания имеет долги перед кредиторами на сумму в 170 миллионов рублей.
Видимо, эти долги и штрафы представители «Флоридана» и называют «тяжелым финансовым положением», что не освобождает от их выплат.
«Фирму Флоридан» связывают с экс-главой Управления социального питания Санкт-Петербурга Натальей Петровой. Среди учредителей компании значится Екатерина Чернышова, которую называют дочерью Петровой.
Сама Петрова проработала в УСП до 2019 года, откуда ушла после проверки КСП, которая выявила многочисленные нарушения и растраты. Также СМИ стало известно, что в «Фирме Флоридан» долгое время работала родственница Александра Захватова, спецпредставителя и близкого друга губернатора Александра Беглова.
Именно с деятельностью «Фирмы Флоридан» связывают арест и увольнение с должности Алексея Барабанщикова, который пришел в УСП после Петровой. Барабанщиков начал реформировать отрасль, пытаясь избавить сферу соцпитания Петербурга от коррупции и картельных сговоров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Глава администрации Джанкойского района Крыма Инна Федоренко проинформировала о том, что на складе военного назначения...Подробнее
Великобритания ищет бреши в российской обороне Арктики. Об этом пишет издание «Взгляд». Автор публикации отмечает...Подробнее
Очевидцы сообщают об огромной колонне военной техники, направляющейся по Керченскому мосту в Крым. Как стало известно...Подробнее
«Санкции Запада не дали желаемого результата, поэтому Европейские страны все чаще будут вести торговлю с Россией в...Подробнее
На украино-румынской границе произошел неприятный для гражданина России инцидент. Как стало известно, россиянин Игорь...Подробнее
Министр обороны Украины Алексей Резников в одном из своих интервью заявил о том, что в ходе боевых действий ни одна из...Подробнее
Жители Санкт-Петербурга подали судебный иск с требованием отменить закон о «Комплексном развитии территории»,...Подробнее
Вооруженные Силы Украины сумели переломить ситуацию на сцене театра боевых действий в свою пользу. Об этом пишет в...Подробнее
Архитектурный критик Марина Элькина уверена, что Санкт-Петербургу не стоит ждать ничего хорошего от закона о...Подробнее
Суд, который рассматривает иск о ликвидации еврейского агентства «Сохнут» в России, перенесен на месяц. Об этом...Подробнее
Комментировать