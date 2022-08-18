Обращение «Фирмы Флоридан» не помогло компании снизить штраф за участие в картельном сговоре

Вчера, 21:43

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Обращение «Фирмы Флоридан» не помогло компании снизить штраф за участие в картельном сговоре
Фото из открытых источников

Представители «Фирмы Флоридан», заявили, что компания испытывает «тяжелое финансовое положение». Ее убытки за первое полугодие составили 50 миллионов рублей. 

Об этом стало известно в ходе судебных слушаний по иску «Фирмы Флоридан» о снижении штрафа за участие в картельном сговоре с 31 до 24 миллионов рублей. 

Два года назад ФАС раскрыла картельный сговор на рынке школьного питания Кировского района, фигурантом которого и оказалась «Фирма Флоридан». Тогда компанию оштрафовали на 63 миллиона рублей, но суд первой инстанции снизил на половину сумму штрафа.

На «Фирму Флоридан» наложен еще один штраф на сумму в 59 миллионов рублей за участие в картельном сговоре при проведении тендеров на организацию питания в школах Приморского и Выборгского районов. Кроме этого выяснилось, что компания имеет долги перед кредиторами на сумму в 170 миллионов рублей. 

Видимо, эти долги и штрафы представители «Флоридана» и называют «тяжелым финансовым положением», что не освобождает от их выплат. 

«Фирму Флоридан» связывают с экс-главой Управления социального питания Санкт-Петербурга Натальей Петровой. Среди учредителей компании значится Екатерина Чернышова, которую называют дочерью Петровой.

Сама Петрова проработала в УСП до 2019 года, откуда ушла после проверки КСП, которая выявила многочисленные нарушения и растраты. Также СМИ стало известно, что в «Фирме Флоридан» долгое время работала родственница Александра Захватова, спецпредставителя и близкого друга губернатора Александра Беглова.

Именно с деятельностью «Фирмы Флоридан» связывают арест и увольнение с должности Алексея Барабанщикова, который пришел в УСП после Петровой. Барабанщиков начал реформировать отрасль, пытаясь избавить сферу соцпитания Петербурга от коррупции и картельных сговоров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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