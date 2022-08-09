Завод IKEA в Тихвине Ленинградской области возобновит работу с первого сентября

Сегодня появились сведения о том, что тихвинское предприятие компании IKEA, расположенное в Ленинградской области, возобновит работу с начала осени.

По предварительной информации, сотрудники завода будут работать по сменному графику, в две смены: неделя через неделю. При этом работники будут получать девяносто процентов оклада. Сообщение о возобновлении работы предприятия было опубликовано на странице «ПРОФСОЮЗ ИКЕА ТИХВИН» в соцсети «ВКонтакте». Из того же сообщения следует, что подобный режим работы сохранится на заводе ориентировочно до конца года.

Со слов сотрудников, на предприятии проходят общие собрания для ознакомления работников с текущей ситуацией. На данный момент предполагается, что люди будут работать попеременно, уходя после недели работы в недельный простой – сообщили «Невские новости».

Напомним, ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о стабильно низкой безработице в регионе – область входит в тройку лидеров по этому показателю.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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