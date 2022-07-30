Петербургский метрополитен проведёт эксперимент по введении системы распознавания лиц для оплаты проезда

Сегодня, 00:04

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Петербургский метрополитен проведёт эксперимент по введении системы распознавания лиц для оплаты проезда
Фото из открытых источников

Представители «Питертранспорта» сообщили о том, что компания намерена протестировать в ближайшее время технологию FacePay для оплаты проезда в метрополитене. Пока систему распознавания лиц будут тестировать только на станции «Гостиный двор».

Предположительно, реализация проекта, проводимого совместно с представителями «Газпрома», продлится до конца текущего года. Модернизации подвергнутся семь турникетов – со второго по восьмой. Оснащать их будут поэтапно. Со слов первоисточника, которые приводят «Невские новости», изначально работу системы проверят только на одном турникете - сначала без пассажиров, а затем в режиме реальной работы.

Напомним, данный способ оплаты проезда был реализован осенью прошлого года в Москве. Есть сведения о том, что до конца нынешнего года запланирован запуск пилотного проекта на МЦД и наземном транспорте, включая возможность оплаты с помощью биометрических данных виртуальной «Тройкой», а также соцкартами для школьников и студентов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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