В Санкт-Петербурге мужчина стрельбой из пистолета разогнал буйную подвыпившую молодёжь, из-за чего сам теперь может стать обвиняемым

Радикально подошёл к вопросу наведения порядка в парадной многоэтажки на Витебском проспекте сорокапятилетний генеральный директор компании, занимающейся строительством. Для разгона подвыпившей компании молодёжи мужчина использовал пистолет.

Накануне днём правоохранители приняли звонок от женщины, сообщившей о неадекватном поведении пьяных молодых людей, находящихся на лестничной клетке. Спустя некоторое время на пульт дежурного поступил ещё один звонок от другой жительницы дома, рассказавшей о стрельбе в парадной. На место происшествия прибыли оперативники и ближайшие наряды полиции.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники органов задержали стрелка. По предварительным данным, во время конфликта с неадекватной компанией мужчина выстрелил в воздух, после чего дебоширы разбежались.

Пока владелец оружия отпущен под обязательство о явке. Не исключено, что в ближайшее время он может стать фигурантом уголовного дела в соответствии со статьёй о хулиганстве.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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