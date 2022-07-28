В Санкт-Петербурге мужчина стрельбой из пистолета разогнал буйную подвыпившую молодёжь, из-за чего сам теперь может стать обвиняемым

Калининградские бизнесмены оказались не рады открытию транзита
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Радикально подошёл к вопросу наведения порядка в парадной многоэтажки на Витебском проспекте сорокапятилетний генеральный директор компании, занимающейся строительством. Для разгона подвыпившей компании молодёжи мужчина использовал пистолет.
Накануне днём правоохранители приняли звонок от женщины, сообщившей о неадекватном поведении пьяных молодых людей, находящихся на лестничной клетке. Спустя некоторое время на пульт дежурного поступил ещё один звонок от другой жительницы дома, рассказавшей о стрельбе в парадной. На место происшествия прибыли оперативники и ближайшие наряды полиции.
Прибывшие по указанному адресу сотрудники органов задержали стрелка. По предварительным данным, во время конфликта с неадекватной компанией мужчина выстрелил в воздух, после чего дебоширы разбежались.
Пока владелец оружия отпущен под обязательство о явке. Не исключено, что в ближайшее время он может стать фигурантом уголовного дела в соответствии со статьёй о хулиганстве.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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