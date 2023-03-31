Дефицит дворников и снегоуборочной техники в Петербурге может привести к новому коллапсу 2 апреля 

Сегодня, 12:45

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Дефицит дворников и снегоуборочной техники в Петербурге может привести к новому коллапсу 2 апреля 
Фото из открытых источников

Синоптики сообщают о новых снегопадах в воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербурге, однако дефицит дворников и снегоуборочной техники может снова осложнить жизнь горожан, предупреждают СМИ. 

Несмотря на солнечную погоду утром 2 апреля, синоптики прогнозируют новый снегопад во второй половине дня. При этом не исключено, что последствия непогоды при дефиците расчищающих улицы Санкт-Петербурга дворников и снегоуборочной техники могут привести к новым коллапсам.

Так, после снегопада, прошедшего накануне, работники подведомственного Смольному Комитета по благоустройству не справились со своей задачей по очистке улиц и тротуаров. Отмечалось, что на линию тогда вышло всего 876 единиц спецтехники и 1378 дворников, но этого недостаточно для качественной уборки Санкт-Петербурга. По подсчетам экспертов, городу необходимо около 2 000 единиц техники.

Ранее власти города во главе с губернатором Александром Бегловым рассказали о росте зарплат работников ручного труда. Однако слова чиновников разошлись с действительностью. СМИ, со ссылкой на слова петербургских дворников, сообщают, что их реальных доход намного ниже, чем заявляют в Смольном.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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