В текущем году власти Ленинградской области трудоустроят более семи тысяч несовершеннолетних

Как сообщили представители пресс-службы администрации Ленинградской области, в две тысячи двадцать втором году году на территории региона будут трудоустроены более семи тысяч его несовершеннолетних жителей - подросткам от четырнадцати до восемнадцати лет предоставят места в трудовых лагерях.

Со слов представителей администрации, летняя подработка временного характера весьма популярна у данной возрастной категории молодёжи, в связи с чем губернатор региона дал поручение увеличить финансирование, выделяемое на программу трудоустройства, а также рассмотреть возможность увеличения количества её участников до десяти тысяч человек в год. Кроме того, как сообщают «Невские новости», губернаторский молодёжный трудовой отряд расширится до тысячи шестисот пятидесяти человек.

Напомним, трудовые отряды заняты на общественно-полезных работах, в которые включено и благоустройство территорий. Помимо этого, подростки принимают участие в экскурсиях, тренингах, мастер-классах, а также различных мероприятиях досуговой направленности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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