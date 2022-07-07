В текущем году власти Ленинградской области трудоустроят более семи тысяч несовершеннолетних

Сегодня, 14:29

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В текущем году власти Ленинградской области трудоустроят более семи тысяч несовершеннолетних
Фото из открытых источников

Как сообщили представители пресс-службы администрации Ленинградской области, в две тысячи двадцать втором году году на территории региона будут трудоустроены более семи тысяч его несовершеннолетних жителей - подросткам от четырнадцати до восемнадцати лет предоставят места в трудовых лагерях.

Со слов представителей администрации, летняя подработка временного характера весьма популярна у данной возрастной категории молодёжи, в связи с чем губернатор региона дал поручение увеличить финансирование, выделяемое на программу трудоустройства, а также рассмотреть возможность увеличения количества её участников до десяти тысяч человек в год. Кроме того, как сообщают «Невские новости», губернаторский молодёжный трудовой отряд расширится до тысячи шестисот пятидесяти человек.

Напомним, трудовые отряды заняты на общественно-полезных работах, в которые включено и благоустройство территорий. Помимо этого, подростки принимают участие в экскурсиях, тренингах, мастер-классах, а также различных мероприятиях досуговой направленности.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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