Ольга Любимова: Министерство культуры РФ проведёт свой цирковой фестиваль в Петербурге в качестве альтернативы фестивалю в Монте-Карло

Сегодня, 00:04

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Ольга Любимова: Министерство культуры РФ проведёт свой цирковой фестиваль в Петербурге в качестве альтернативы фестивалю в Монте-Карло
Фото из открытых источников

По сообщению министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, в связи с отказом организаторов Международного циркового фестиваля в Монте-Карло допустить представителей России до участия в юбилейном, сорок пятом мероприятии, в нашей стране пройдёт свой аналогичный фестиваль. О планах министерства Любимова рассказала в личном телеграм-канале, добавив при этом, что запреты лишь способствуют разрушению международных отношений между странами.

Со слов министра, отечественные цирковые артисты всегда признавались лидерами данного вида искусства, и нежелание приглашать их в Монте-Карло не сможет отменить мирового признания россиян. Запланированное же российским минкультом мероприятие пройдёт уже в текущем году. Местом его проведения выбран Санкт-Петербургский Цирк Чинизелли, а с точной датой ведомство определится позднее.

Как подчеркнула Любимова, приглашения для участия в петербургском фестивале будут отправлены во все страны, развивающие цирковое искусство.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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