Транспортный комитет Санкт-Петербурга: введение платной парковки благотворно повлияло на статистику дорожно-транспортных происшествий в центре города

Согласно заявлению Смольного, введение зоны платной парковки улучшило дорожную ситуацию в центре Северной столицы. Со слов чиновников, следствием нововведения стало заметное сокращение количества ДТП, а также времени прибытия экстренных служб.

Сегодня пресс-служба городского комитета по транспорту озвучила аналитические данные ведомства об изменениях, произошедших после начала работы платного паркинга. Судя по приведённым данным, в центральной части города за первый квартал текущего года на четверть снизилось количество ДТП, в том числе с участием пешеходов, а время прибытия экстренных служб сократилось в два раза.

Как отметили в комитете, оборот парковочных мест вырос втрое, а количество нарушений правил парковки сократилось на двадцать процентов. На столько же в процентном соотношении возросла скорость общественного транспорта, зато число личных автомобилей, въезжающих в центр, уменьшилось на пятнадцать процентов.

Напомним, с первого июля в городе произойдёт значительное расширение зоны платной парковки. Она будет введена ещё на пятидесяти шести улицах, увеличив число расчётных машиномест на четыре тысячи

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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