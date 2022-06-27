Петербургские власти планируют возобновить работу механизма электронных виз

Вчера, 21:29

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Петербургские власти планируют возобновить работу механизма электронных виз
Фото из открытых источников

На сегодняшнем заседании Санкт-Петербургского правительства руководитель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев озвучил информацию о том, что власти города рассчитывают на возобновление режима выдачи виз в электронном виде. Со слов чиновника, в настоящее время идёт трёхстороннее обсуждение данной темы при участии Федерального агентства по туризму и Министерства иностранных дел. Как заявил Корнеев, руководство Северной столицы надеется на положительный исход переговоров.

Напомним, режим электронных виз действовал в Петербурге с конца две тысячи девятнадцатого года до начала коронавирусной пандемии, в связи с которой он и был заморожен. За время действия режима правом упрощённого въезда смогли воспользоваться граждане пятидесяти трёх стран. Такая виза считалась действительной в течение тридцати суток, разрешённый срок пребывания иностранцев на территории России составлял не более восьми суток.

Со слов Корнеева, в текущем году в планах Санкт-Петербурга намечен приём не менее семи миллионов туристов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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