Петербургские власти планируют возобновить работу механизма электронных виз

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На сегодняшнем заседании Санкт-Петербургского правительства руководитель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев озвучил информацию о том, что власти города рассчитывают на возобновление режима выдачи виз в электронном виде. Со слов чиновника, в настоящее время идёт трёхстороннее обсуждение данной темы при участии Федерального агентства по туризму и Министерства иностранных дел. Как заявил Корнеев, руководство Северной столицы надеется на положительный исход переговоров.
Напомним, режим электронных виз действовал в Петербурге с конца две тысячи девятнадцатого года до начала коронавирусной пандемии, в связи с которой он и был заморожен. За время действия режима правом упрощённого въезда смогли воспользоваться граждане пятидесяти трёх стран. Такая виза считалась действительной в течение тридцати суток, разрешённый срок пребывания иностранцев на территории России составлял не более восьми суток.
Со слов Корнеева, в текущем году в планах Санкт-Петербурга намечен приём не менее семи миллионов туристов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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