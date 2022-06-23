Более миллиона зрителей: Министерство внутренних дел РФ пересчитало посетителей «Алых парусов» в Санкт-Петербурге

Сегодня, 17:29

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Более миллиона зрителей: Министерство внутренних дел РФ пересчитало посетителей «Алых парусов» в Санкт-Петербурге
Фото из открытых источников

Сегодня официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк сообщила данные, полученные ведомством в результате подсчёта зрителей празднования «Алых парусов». Цифра впечатляет: со слов Волк, всего в мероприятиях участвовали примерно один миллион двести тысяч человек, шестьдесят пять тысяч из которых – выпускники.

Как подчеркнула респондент, сотрудниками органов внутренних дел Северной столицы совместно с коллегами из транспортной полиции были обеспечены безопасность и правопорядок во время проведения праздника. При этом, добавила Волк, никаких происшествий на «Алых парусах» правоохранительные органы не зарегистрировали.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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