Более миллиона зрителей: Министерство внутренних дел РФ пересчитало посетителей «Алых парусов» в Санкт-Петербурге

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Сегодня официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк сообщила данные, полученные ведомством в результате подсчёта зрителей празднования «Алых парусов». Цифра впечатляет: со слов Волк, всего в мероприятиях участвовали примерно один миллион двести тысяч человек, шестьдесят пять тысяч из которых – выпускники.
Как подчеркнула респондент, сотрудниками органов внутренних дел Северной столицы совместно с коллегами из транспортной полиции были обеспечены безопасность и правопорядок во время проведения праздника. При этом, добавила Волк, никаких происшествий на «Алых парусах» правоохранительные органы не зарегистрировали.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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