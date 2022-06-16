Жители Санкт-Петербурга смогут побывать на борту исторических парусников

Сегодня, 14:14

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Жители Санкт-Петербурга смогут побывать на борту исторических парусников
Фото из открытых источников

Восемнадцатого июня на территории кронштадтского форта «Константин» состоится традиционный ежегодный фестиваль «Паруса Кронштадта». В нынешнем году его проведение приурочили к трёхсотпятидесятилетнему юбилею основателя Санкт-Петербурга, первого императора России, Петра Великого.

Открытие мероприятия состоится в десять часов утра. Для гостей откроются фестивальные площадки – мастер-классы, фуд-корт, игротека, батут, зоны для фотографирования и другие. Изъявившие желание посетители смогут попасть в зону реконструированного военного лагеря эпохи Петра первого, а также побывать на борту исторических парусных яхт.

Там же пройдут и водные соревнования: бизнес-регата «Ведомостей» и парусная регата с участием детей. В два часа дня состоится абордаж «Астрильд» - театрализованная реконструкция морского сражения.

Самое интересное зрелище гости праздника смогут увидеть в половине пятого: в это время начнётся парад парусных судов, которые предоставил Фонд поддержки, реконструкции и возрождения исторических кораблей. В числе участников парада будет шхуна «Надежда», снимавшаяся в российских и зарубежных фильмах. Построенная в Голландии сто десять лет назад, «Надежда» совершила кругосветку ещё в тридцатых годах прошлого века, став впоследствии учебным судном Ленинградского нахимовского училища, а после – флагманским парусником учебных походов. К ней присоединятся гафельный куттер «Лукулл», построенный в тысяча девятьсот тридцать девятом году, и марсельная шхуна восемнадцатого века «Леди-Л».

С половины первого дня до девяти вечера фестиваль будет проходить под выступление коллективов, играющих живую музыку. В финале праздничного фестиваля для гостей будет играть джазовый квинтет Игоря Бутмана. Вход на праздник бесплатный, без возрастных ограничений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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