Вице-губернатор Санкт-Петербурга рассказал о сроках проведения третьего этапа городской транспортной реформы

С оглядкой на текущую ситуацию с внедрением транспортной реформы, власти Северной столицы скорее всего примут решение растянуть во времени её следующий этап, как это было сделано ранее.

О таких планах Смольного сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в своём интервью, данном одному из петербургских информагентств. Со слов Полякова, нынешний, второй этап реформы был растянут на весь текущий месяц, что дало положительный эффект, если судить по количеству жалоб, поступающих от горожан. По мнению чиновника, следующий этап вероятнее всего также будет проходить в течение определённого периода времени.

Как подчеркнул вице-губернатор, помимо готовности транспорта, выходящего на маршруты, необходима проверка его технического состояния. Ранее происходили случаи снятия с линий автобусов, только сошедших с конвейера, из-за мелких поломок и недоработок, что, в свою очередь, вызывало увеличение временных интервалов и недовольство пассажиров. Сейчас, заявил Поляков, от поставщиков общественного транспорта городские власти начали требовать его проверки и первичной обкатки.

Напомним, проходящая в Санкт-Петербурге транспортная реформа была разбита на три этапа: первый начинался с первого апреля, второй - с первого июня, третий – с пятнадцатого июля. При этом проведение второго этапа решили не укладывать в один день, а продлили его действие на целый месяц.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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