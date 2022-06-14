Вице-губернатор Санкт-Петербурга рассказал о сроках проведения третьего этапа городской транспортной реформы

Сегодня, 16:19

0

Image 16+
Вице-губернатор Санкт-Петербурга рассказал о сроках проведения третьего этапа городской транспортной реформы
Фото из открытых источников

С оглядкой на текущую ситуацию с внедрением транспортной реформы, власти Северной столицы скорее всего примут решение растянуть во времени её следующий этап, как это было сделано ранее.

О таких планах Смольного сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в своём интервью, данном одному из петербургских информагентств. Со слов Полякова, нынешний, второй этап реформы был растянут на весь текущий месяц, что дало положительный эффект, если судить по количеству жалоб, поступающих от горожан. По мнению чиновника, следующий этап вероятнее всего также будет проходить в течение определённого периода времени.

Как подчеркнул вице-губернатор, помимо готовности транспорта, выходящего на маршруты, необходима проверка его технического состояния. Ранее происходили случаи снятия с линий автобусов, только сошедших с конвейера, из-за мелких поломок и недоработок, что, в свою очередь, вызывало увеличение временных интервалов и недовольство пассажиров. Сейчас, заявил Поляков, от поставщиков общественного транспорта городские власти начали требовать его проверки и первичной обкатки.

Напомним, проходящая в Санкт-Петербурге транспортная реформа была разбита на три этапа: первый начинался с первого апреля, второй - с первого июня, третий – с пятнадцатого июля. При этом проведение второго этапа решили не укладывать в один день, а продлили его действие на целый месяц.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Пулковские таможенники задержали партию табачных изделий стоимостью около миллиона рублей, которую пытались вывезти из Петербурга в Турцию

Вчера, 21:24

Петербургские врачи спасают пятилетнего малыша, наглотавшегося моющего средства

Вчера, 18:14

Власти Петербурга планируют отдать зятю Беглова проект по строительству туркластера в «Горской»

Вчера, 12:04

Заграничный гость пытался пронести через петербургскую таможню около тысячи «личных» головных уборов. Работники СЗТУ ему не поверили

Вчера, 08:24

В три суда Санкт-Петербурга поступили иски от пользователей «Яндекс.Еды» по поводу утечки персональных данных

14-06-2022, 22:49

В Приозёрске Ленинградской области засидевшиеся посетители ресторана напали на сотрудника Росгвардии

13-06-2022, 17:59

Петербургская школьница получила тяжёлые травмы, попав под автобус на набережной Фонтанки

12-06-2022, 23:14

Нетрезвая компания отметила стрельбой посиделки в саду Невского района Санкт-Петербурга

12-06-2022, 19:44

160 тайников и почти полтора килограмма «синтетики»: петербургские правоохранители пресекли деятельность местной «наркобаронессы»

12-06-2022, 17:44

Компания Невзорова* с молчаливого согласия Смольного стала рекламным монополистом в петербургском метро

12-06-2022, 14:36

Нетрезвый курсант, сидя за рулём арендованного авто, устроил смертельное ДТП в центре Петербурга

11-06-2022, 17:04

В Ленинградской области водитель «Тойоты» сбил двух школьников на самокатах

11-06-2022, 16:59

В Петербурге произошёл очередной скандал с участием вооружённого защитника зелёных насаждений

10-06-2022, 22:04

Петербургским правоохранителям не понравилась «цветографика» иномарки, на которой ездил руководитель одного из казённых учреждений

10-06-2022, 18:39

Петербургские полицейские задержали иностранца с пистолетом, устроившего стрельбу в арендованной квартире на улице Лёни Голикова

10-06-2022, 18:04

Туркластер в «Горской» превратится в элитную застройку зятя Беглова

10-06-2022, 16:31

В Ленинградской области возле посёлка Дятлово обнаружили останки пяти бойцов Красной армии

9-06-2022, 21:19

Петербургский суд вновь вернётся к рассмотрению дела руководителя «Петростроя»

9-06-2022, 16:59

В Ленинградской области начался сезон цветения морошки

9-06-2022, 15:24

Два столичных гостя проехали без малого шестьсот километров между вагонами поезда, но вместо Петербурга посетили отделение полиции в Ленинградской области

8-06-2022, 20:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Иноагент Невзоров* предрек россиянам «путь в никуда на много лет вперед»

Иноагент Невзоров* предрек россиянам «путь в никуда на много лет вперед»

14-06-2022, 20:28

0

Растиражированная в российских СМИ новость о том, что особняк Александра Невзорова* (признан иноагентом в РФ) в...

Подробнее
В Приозёрске Ленинградской области засидевшиеся посетители ресторана напали на сотрудника Росгвардии

В Приозёрске Ленинградской области засидевшиеся посетители ресторана напали на сотрудника Росгвардии

13-06-2022, 17:59

0

Затянувшие алкогольную вечеринку посетители ресторана в Приозёрске никак не хотели покидать уютное место и настолько...

Подробнее
Си Цзиньпин отдал приказ начать подготовку к военной спецоперации против Тайваня

Си Цзиньпин отдал приказ начать подготовку к военной спецоперации против Тайваня

14-06-2022, 14:59

0

Китай может начать военную операцию против Тайваня, чтобы вернуть его под свой контроль. Об этом пишут ряд СМИ,...

Подробнее
«Турпром»: российские путешественники не настроены на туризм

«Турпром»: российские путешественники не настроены на туризм

14-06-2022, 08:59

0

Опрос, проведенный Европейской комиссией по туризму, показал, что в этом году россияне не собираются уезжать в отпуск,...

Подробнее
FN: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может привести к конфронтации с Россией

FN: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может привести к конфронтации с Россией

14-06-2022, 17:54

0

Телеканал Fox News сообщил, что американские политики одобрили планы по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. В статье,...

Подробнее
В три суда Санкт-Петербурга поступили иски от пользователей «Яндекс.Еды» по поводу утечки персональных данных

В три суда Санкт-Петербурга поступили иски от пользователей «Яндекс.Еды» по поводу утечки персональных данных

14-06-2022, 22:49

0

Сегодня объединённая пресс-служба судов Северной столицы озвучила информацию о том, что около двух десятков жителей...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Египет рассматривает возможность покупки станции РЛС «Сула» в России

Египет рассматривает возможность покупки станции РЛС «Сула» в России

Вчера, 08:54

0

Военное руководство Египта заинтересовано в приобретении новейшей радиолокационной станции «Сула», изготовленной...

Подробнее
Заграничный гость пытался пронести через петербургскую таможню около тысячи «личных» головных уборов. Работники СЗТУ ему не поверили

Заграничный гость пытался пронести через петербургскую таможню около тысячи «личных» головных уборов. Работники СЗТУ ему не поверили

Вчера, 08:24

0

Сотрудники Пулковской таможни обнаружили в багаже гражданина Таджикистана, пытавшегося пройти через «зелёный коридор»,...

Подробнее
Пермскую правозащитницу Оксану Асауленко третий раз оштрафовали за дискредитацию армии РФ

Пермскую правозащитницу Оксану Асауленко третий раз оштрафовали за дискредитацию армии РФ

Вчера, 15:19

0

Мотовилихинский суд Перми в третий раз оштрафовал правозащитницу, члена пермской Общественной наблюдательной комиссии...

Подробнее
Пулковские таможенники задержали партию табачных изделий стоимостью около миллиона рублей, которую пытались вывезти из Петербурга в Турцию

Пулковские таможенники задержали партию табачных изделий стоимостью около миллиона рублей, которую пытались вывезти из Петербурга в Турцию

Вчера, 21:24

0

В Северной столице представители таможенной службы задержали более семисот упаковок табака и табачных смесей в связи с...

Подробнее