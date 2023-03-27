Омбудсмен рассказала о жалобах на трудности с получением выплат за СВО в Петербурге

Сегодня, 17:03

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Омбудсмен рассказала о жалобах на трудности с получением выплат за СВО в Петербурге
Фото из открытых источников

Петербургскому омбудсмену Светлане Агапитовой продолжают поступать сообщения по поводу прошлогодней частичной мобилизации. По ее словам, чаще всего речь идет о трудностях с получением выплат участниками СВО и нарушениях прав горожан в ходе проведения мероприятий по мобилизации в Северной столице.

В ходе заседания Заксобрания в среду, 29 марта, уполномоченная по правам человека Светлана Агапитова рассказала об обращениях, которые поступают ей по вопросам частичной мобилизации и участия в СВО петербуржцев. Так, она отметила, что на ее имя было направлено порядка 656 жалоб, связанных с мобилизационными мероприятиями. В частности, речь идет о нарушениях, которые допускали военкомы.

СМИ отмечали, что военные комиссары в Калининском и Невском районах дежурили непосредственно в подъездах жилых домов и на выходе из них для вручения повесток. Это возмутило петербуржцев, посчитавших данные мероприятия нарушением их прав. В итоге военкоматы признали факт нарушений и сделали предписания двум своим сотрудникам.

Кроме того, сообщалось о большом количестве случаев попыток призыва людей в Петербурге, явно не подходящих под критерии мобилизации. Инвалиды, многодетные, опекуны тяжелобольных родственников, женщины получали повестки. Самым «богатым» на нарушения был признан Фрунзенский район.

Агапитова отметила, что ей до сих пор продолжают поступать вопросы, связанные с получением выплат участникам СВО. Омбудсмен не уточнила, о каких выплатах идет речь, но не исключено, что именно о «губернаторвских», с получением которых уже возникали проблемы, освещаемые в СМИ.

«Мы продолжаем получать обращения от участников СВО по выплатам», — сказала она.

С трудностями при получении положенных выплат призванные в ходе частичной мобилизации и добровольцы столкнулись практически сразу. Сообщалось о тысячах жалоб на невозможность получения губернаторских выплат в 300 тысяч рублей по причине бюрократических проволочек и несовершенства местного законодательства. Например, среди причин выделялись отсутствие человека в мобилизационных списках, не присвоенный ему статус добровольца. Со сложностями приходилось разбираться родственникам и правозащитникам. Петербуржцы отмечали, что всему виной – «разгильдяйство» чиновников и губернатора Александра Беглова, который являлся главной мобилизационного штаба. Как отмечали в СМИ, ничем, кроме собственного «пиара», он серьезно не занимался.

Стоит отметить, что для помощи участникам СВО был привлечен фонд «Победа», который уже попадал в скандал в связи с вопросами о восстановлении Мариуполя. Непрозрачность деятельности фонда, перестановки в руководящем составе и подозрение на коррупционные схемы позволили усомниться в благих намерениях властей по оказанию помощи мобилизованным петербуржцам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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