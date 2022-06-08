В Ленинградской области возле посёлка Дятлово обнаружили останки пяти бойцов Красной армии

В результате проведения поисковых работ в рамках проекта «Земля героев» на территории Ленинградской области были обнаружены останки пяти бойцов Красной армии. Работы велись на высоте Безымянной в районе посёлка Дятлово Выборгского района. Информацию о результатах поисков опубликовали в своём официальном сообществе поисковики из отряда «Терра» - сообщили «Невские новости».

Как рассказали члены отряда, они выяснили, что в данном районе покоятся останки красноармейцев семидесятой стрелковой дивизии, погибших в ходе Советско-финской войны. Со слов поисковиков, братская могила была обнаружена несколько лет назад, но на госучёт её поставили только сейчас, причём именные списки погибших воинов уже выявлены в государственных архивах. В свою очередь, руководители «Тэрры» считают, что увековечить память павших необходимо не только документально, но и на мемориальных плитах, а само захоронение должно быть благоустроено.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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