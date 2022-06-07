Петербургский суд вновь вернётся к рассмотрению дела руководителя «Петростроя»

Сегодня, 16:59

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Петербургский суд вновь вернётся к рассмотрению дела руководителя «Петростроя»
Фото из открытых источников

Рассмотрев апелляцию на постановление Смольнинского райсуда, прекратившего уголовное преследование руководителя «Петростроя» Дмитрия Ипатова, Петербургский городской суд Северной столицы принял решение об его отмене. Напомним, что Ипатова обвиняли в махинациях с деньгами дольщиков.

Теперь дело вернётся на новое рассмотрение в другом составе – рассказали сегодня представители объединённой пресс-службы городских судов.

Ранее, в конце марта, дело о незаконном привлечении денег дольщиков прекратили по ходатайству защиты подсудимого. По документам потерпевшими проходят сто семьдесят три человека, передавшие компании более двухсот семидесяти миллионов рублей. Средства собирались за квартиры в ЖК «Лампо» в Мурино и должны были поступить на эскроу-счета для гарантии их безопасности.

Следствие указывало на то, что никаких мер для постройки ЖК или его ввода в эксплуатацию подозреваемый не принимал. Деньги к дольщикам не вернулись, комплекс передали банку «Дом.РФ», достраивающему его своими силами. Для заглаживания причинённого вреда Ипатов перевёл сто тысяч в благотворительный фонд, а суд оштрафовал его ещё на сто пятьдесят тысяч, решив ограничиться только этой мерой наказания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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