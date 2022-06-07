Петербургский суд вновь вернётся к рассмотрению дела руководителя «Петростроя»

Самонкин заявил о возвращении Петербурга в «лихие 90-е» на фоне назначения Полякова на пост вице-губернатора
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Рассмотрев апелляцию на постановление Смольнинского райсуда, прекратившего уголовное преследование руководителя «Петростроя» Дмитрия Ипатова, Петербургский городской суд Северной столицы принял решение об его отмене. Напомним, что Ипатова обвиняли в махинациях с деньгами дольщиков.
Теперь дело вернётся на новое рассмотрение в другом составе – рассказали сегодня представители объединённой пресс-службы городских судов.
Ранее, в конце марта, дело о незаконном привлечении денег дольщиков прекратили по ходатайству защиты подсудимого. По документам потерпевшими проходят сто семьдесят три человека, передавшие компании более двухсот семидесяти миллионов рублей. Средства собирались за квартиры в ЖК «Лампо» в Мурино и должны были поступить на эскроу-счета для гарантии их безопасности.
Следствие указывало на то, что никаких мер для постройки ЖК или его ввода в эксплуатацию подозреваемый не принимал. Деньги к дольщикам не вернулись, комплекс передали банку «Дом.РФ», достраивающему его своими силами. Для заглаживания причинённого вреда Ипатов перевёл сто тысяч в благотворительный фонд, а суд оштрафовал его ещё на сто пятьдесят тысяч, решив ограничиться только этой мерой наказания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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