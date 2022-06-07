В Ленинградской области начался сезон цветения морошки

Самонкин заявил о возвращении Петербурга в «лихие 90-е» на фоне назначения Полякова на пост вице-губернатора
Новоиспеченный «транспортный» вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков не достоин данного поста. Так считает...Подробнее
В лесах под Петербургом началось активное цветение морошки. По мнению специалистов, судя по тому, как обильно она цветёт в нынешнем сезоне, любителей «тихой охоты» может ожидать богатый урожай этой ягоды.
Известно, что Пётр I уважительно относился к морошке из-за целебных свойств, не зря одно из её называний звучит как «царская ягода». Помимо этого, любители величают морошку арктической малиной, торфяной ягодой, северным апельсином, моховой смородиной, болотным янтарём, царицей болот и ягодой наоборот.
Последнее название связано с интересной особенностью, присущей только этой ягоде: если плоды других растений по мере созревания краснеют, то морошка ведёт себя с точностью наоборот - поспевая, она меняет цвет с красного на жёлтый. Красная морошка на вкус кислая и жёсткая, в то время как приняв янтарно-жёлтый цвет она становится нежной и ароматной.
В Ленинградской области период созревания «царской ягоды» приходится на конец июля – начало августа.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Новоиспеченный «транспортный» вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков не достоин данного поста. Так считает...Подробнее
Накануне около полудня в полицию Всеволожского района поступил сигнал о мужчине, разгуливающем возле частного дома на...Подробнее
Муниципальный депутат МО «Измайловское» Петр Левин отреагировал на планы Смольного пополнить парк спецтехники в рамках...Подробнее
Сегодня появилась информация об угоне автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо», припаркованного хозяином возле дома в...Подробнее
Федеральная антимонопольная служба Петербурга не стала удовлетворять жалобу АО «Альфа» к организатору конкурса на право...Подробнее
Индийский политолог и журналист Панкадж Мишра выступил с заявлением, в котором обозначил причину возникновения...Подробнее
С конца февраля в Польше осели 3,5 млн беженцев Украины. На сегодняшний день их осталось менее 2 млн. Польша не в...Подробнее
В Екатеринбурге у 15-летнего подростка во рту взорвалась электронная сигарета. Парень получил серьезные увечья,...Подробнее
Фонд «Общественное мнение» в ходе очередного опроса поинтересовался у граждан России, как они оценивают свое...Подробнее
В мире продолжают отказываться от российских товаров, в том числе и от телевизионного контента. Так, к примеру, в...Подробнее
Комментировать