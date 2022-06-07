В Ленинградской области начался сезон цветения морошки

В лесах под Петербургом началось активное цветение морошки. По мнению специалистов, судя по тому, как обильно она цветёт в нынешнем сезоне, любителей «тихой охоты» может ожидать богатый урожай этой ягоды.

Известно, что Пётр I уважительно относился к морошке из-за целебных свойств, не зря одно из её называний звучит как «царская ягода». Помимо этого, любители величают морошку арктической малиной, торфяной ягодой, северным апельсином, моховой смородиной, болотным янтарём, царицей болот и ягодой наоборот.

Последнее название связано с интересной особенностью, присущей только этой ягоде: если плоды других растений по мере созревания краснеют, то морошка ведёт себя с точностью наоборот - поспевая, она меняет цвет с красного на жёлтый. Красная морошка на вкус кислая и жёсткая, в то время как приняв янтарно-жёлтый цвет она становится нежной и ароматной.

В Ленинградской области период созревания «царской ягоды» приходится на конец июля – начало августа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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