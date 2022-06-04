6 июня будет ограничено движение по шести трассам Ленинградской области

Вчера, 21:34

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6 июня будет ограничено движение по шести трассам Ленинградской области
Фото из открытых источников

Завтра, шестого июня, с восьми часов утра на участках шести трасс, проходящих по территории Ленинградской области, будут проводиться плановые дорожные работы. В связи с этим водителям необходимо быть внимательнее: кое-где им придётся ограничить скорость своего движения.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с первого рабочего дня предстоящей недели запланированы установка новых дорожных знаков, устранение дефектов обочин, ремонт покрытий, расчистка проезжей части от грязи и пыли, очистка прикромочных лотков, а также нанесение дорожной разметки.

Ограничения скоростного режима будут введены на трассах Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», А-114 «Вологда-Тихвин», А-181 «Скандинавия», а также А-121 «Сортавала». Ещё раз напоминаем, что начало проведения работ запланировано с восьми часов утра.

Завтра дорожные работы будут вестись и на территории Северной столицы. С понедельника начнётся новый этап ремонтных работ трамвайной линии на проспекте Стачек – сообщили «Невские новости». До двадцатого числа трамваи не будут ходить между проспектами Маршала Жукова и Трамвайным, а также от въезда в восьмой трамвайный парк до Кронштадтского путепровода.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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