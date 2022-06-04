6 июня будет ограничено движение по шести трассам Ленинградской области

РВ: по военному объекту в Киеве 5 июня был нанесен удар ракетой Х-101
Нынешним утром, в воскресенье, 5 июня 2022 года, по неизвестному объекту украинской военной инфраструктуры,...Подробнее
Завтра, шестого июня, с восьми часов утра на участках шести трасс, проходящих по территории Ленинградской области, будут проводиться плановые дорожные работы. В связи с этим водителям необходимо быть внимательнее: кое-где им придётся ограничить скорость своего движения.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с первого рабочего дня предстоящей недели запланированы установка новых дорожных знаков, устранение дефектов обочин, ремонт покрытий, расчистка проезжей части от грязи и пыли, очистка прикромочных лотков, а также нанесение дорожной разметки.
Ограничения скоростного режима будут введены на трассах Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», А-114 «Вологда-Тихвин», А-181 «Скандинавия», а также А-121 «Сортавала». Ещё раз напоминаем, что начало проведения работ запланировано с восьми часов утра.
Завтра дорожные работы будут вестись и на территории Северной столицы. С понедельника начнётся новый этап ремонтных работ трамвайной линии на проспекте Стачек – сообщили «Невские новости». До двадцатого числа трамваи не будут ходить между проспектами Маршала Жукова и Трамвайным, а также от въезда в восьмой трамвайный парк до Кронштадтского путепровода.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Нынешним утром, в воскресенье, 5 июня 2022 года, по неизвестному объекту украинской военной инфраструктуры,...Подробнее
Несмотря на санкции, введенные Западом, Россия продолжает наращивать доходы от продажи энергоресурсов. Россия, имеющая...Подробнее
О росте русофобии в Финляндии рассказали русскоязычные семьи, которые там живут. Сейчас в Финляндии проживает 84 тыс....Подробнее
Право на аренду Конюшенного ведомства по программе «Рубль за метр» выиграла компания «Бахчисарай». Ряд информационных...Подробнее
В результате точного попадания из советского противотанкового ручного гранатомета РПГ-18 с расстояния в 200 метров был...Подробнее
В Кремле с официальным визитом побывал президент Сенегала Макки Салом. Сенегальский лидер рассказал: «Несколько...Подробнее
В скорую Санкт-Петербурга поступило обращение от женщины, рассказавшей о том, что она обнаружила в парадной соседа,...Подробнее
Москва, 5 июня. В Сети было опубликовано интервью с действующим сотрудником российской «ЧВК Вагнера». В шоу на канале...Подробнее
Невзирая на то, что российский рубль в последние месяцы демонстрирует буквально чудеса укрепления, специалисты все...Подробнее
Российский вертолет Ка-52 стал одним из главных героев военных действий РФ в Украине. О нем часто пишут в материалах,...Подробнее
Комментировать