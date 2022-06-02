В Санкт-Петербурге невнимательный водитель каршерингового авто устроил ДТП с мотоциклом. Пострадали два человека

Сегодня представители пресс-службы Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили детали дорожно-транспортного происшествия с участием мотоцикла и каршеринговой иномарки, в результате которого пострадали два человека.

Сам инцидент произошёл накануне после десяти часов вечера возле дома номер четырнадцать по проспекту Маршала Блюхера. Тридцатиоднолетний водитель авто не выполнил требование знака, предписывающего поворот направо, и продолжил движение в прежнем направлении, что и привело к столкновению.

За рулём двухколёсного транспортного средства находился ровесник виновника аварии, на заднем сиденье мотоцикла сидел его четырнадцатилетний сын. Подросток был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, а его отец в результате ДТП получил тяжёлые травмы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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