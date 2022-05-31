Начало второго этапа петербургской транспортной реформы ознаменовалось рядом проблем

С сегодняшнего дня на территории Северной столицы стартовал второй этап перехода на новую модель транспортного обслуживания горожан. По планам авторов реформы, социальные автобусы должны были заменить коммерческих перевозчиков, однако этому помешала нехватка транспортных средств – сообщили «Невские новости».

Согласно анонсам городского правительства, сегодня должны были заработать двадцать новых маршрутов и поменяться трассы двенадцати автобусов. Власти сообщали о том, что сегодня в рейсы выйдут шестьсот девяносто три новых автобуса, которые используют экологичное газомоторное топливо, а более тридцати маршруток будут заменены социальными автобусами. Тем не менее часть коммерческого транспорта продолжала работать в связи с нехваткой транспорта. Петербуржцы об этом не были предупреждены, что вызвало недовольство у части горожан. По этому поводу городской транспортный комитет получил сегодня большое количество жалоб на странице своей официальной группы «ВКонтакте».

Среди несбывшихся обещаний Смольного горожане отметили отсутствие в Выборгском районе автобуса номер двести сорок девять, который должен был заменить маршрутку К-149. Маршрутки К-142 и К-242, отправляющиеся от станции метрополитена «Ленинский проспект» не вышли в рейсы на месяц раньше положенного, доставив петербуржцам ряд серьёзных неудобств.

Не понравился жителям Северной столицы и новый маршрут номер двести четыре. Он, как задумывалось, должен был заменить сразу нескольких коммерческих перевозчиков. В то же время выяснилось, что часть старых остановок оказалась не охваченной новым маршрутом - автобус просто проезжал мимо них.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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