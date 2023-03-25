Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях с участием общественного транспорта в Северной столице за прошлый год поднялось на 150%, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники ведомства уточнили, что рост вышеуказанного показателя зарегистрирован на территории Пушкинского, Фрунзенского и Приморского районов. При этом за 12 месяцев было зафиксировано и пять летальных исходов. Такие ДТП чаще всего происходили во вине водителей автобусов.

Северная столица начала переход на новую модель транспортного обслуживания (НМТО) 1 апреля 2022 года. Но эта реформа принесла горожанам непродуманные маршруты, нехватку остановок и непродуманную систему оплаты проезда, СМИ также сообщали и о невысокой квалификации части нанимаемых сотрудников.

Кроме того, стало известно, что среди пострадавших в авариях были и несовершеннолетние. Но губернатор мегаполиса Александр Беглов и его окружение сделали все, чтобы сделать общественный транспорт небезопасным для местных жителей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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