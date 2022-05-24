С 29 мая вновь изменяется расписание петербургских электричек

Сегодня, 17:59

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С 29 мая вновь изменяется расписание петербургских электричек
Фото из открытых источников

С двадцать девятого числа электрички, обслуживающие жителей Северной столицы, переходят на летний график работы. По всем направлениям увеличится количество электропоездов, выходящих на маршруты – сообщает пресс-служба компании, занимающейся обслуживанием пригородного железнодорожного транспорта.

По некоторым сведениям, количество отправляемых в рейсы составов вырастет на пять процентов в будние дни, и на шестнадцать – в выходные, это изменение расписания коснётся всех направлений. Источники сообщают, что по будням в рейсы начнут выходить триста сорок пять электричек, а по выходным и праздничным дням обслуживать пассажиров будут триста сорок восемь электропоездов.

Известно, что сейчас все пригородные поезда тщательно дезинфицируют. В текущем месяце процедуру спецобработки прошли около сорока восьми тысяч вагонов, а всего с начала года дезинфекции подверглись около трёхсот пятнадцати тысяч вагонов.

Как сообщают «Невские новости», увеличивается и количество поездов дальнего следования, курсирующих между обеими столицами. С первого дня лета также изменится расписание рейсов «Невского экспресса».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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