С первого июня жители Санкт-Петербурга смогут оформить разрешения на парковку до расширения платной парковочной зоны

С начала июля в Центральном районе Северной столицы начнут функционировать более полутора сотен новых участков зоны платной парковки. Под них выделены отрезки ещё пятидесяти шести улиц на территории Смольнинского, Литейного и Владимирского округов, а также в Лиговке-Ямской.

Как сообщают «Невские новости», со ссылкой на комитет транспорта, за месяц до начала работы новых платных участков будет начато оформление парковочных разрешений для жителей города. Льготные разрешения будут оформлять владельцам транспортных средств, которые являются собственниками жилых помещений или доли в них, а также на зарегистрированных жильцов квартир. Основное условие – жильё должно находиться в пределах границ зоны платной парковки.

Согласно уточнению ведомства, на одну квартиру разрешено оформить не более двух разрешений, на коммуналку – по одному на каждую расчётную квитанцию.

Заявки петербуржцы смогут подавать через МФЦ или в личном кабинете на региональном сайте госуслуг.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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