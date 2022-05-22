С первого июня жители Санкт-Петербурга смогут оформить разрешения на парковку до расширения платной парковочной зоны

RusVesna: в Днепропетровской области прогремели взрывы
24 мая в Днепропетровской области прогремели взрывы. По некоторым данным, ВС РФ нанесли удары по военному объекту в...Подробнее
С начала июля в Центральном районе Северной столицы начнут функционировать более полутора сотен новых участков зоны платной парковки. Под них выделены отрезки ещё пятидесяти шести улиц на территории Смольнинского, Литейного и Владимирского округов, а также в Лиговке-Ямской.
Как сообщают «Невские новости», со ссылкой на комитет транспорта, за месяц до начала работы новых платных участков будет начато оформление парковочных разрешений для жителей города. Льготные разрешения будут оформлять владельцам транспортных средств, которые являются собственниками жилых помещений или доли в них, а также на зарегистрированных жильцов квартир. Основное условие – жильё должно находиться в пределах границ зоны платной парковки.
Согласно уточнению ведомства, на одну квартиру разрешено оформить не более двух разрешений, на коммуналку – по одному на каждую расчётную квитанцию.
Заявки петербуржцы смогут подавать через МФЦ или в личном кабинете на региональном сайте госуслуг.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
24 мая в Днепропетровской области прогремели взрывы. По некоторым данным, ВС РФ нанесли удары по военному объекту в...Подробнее
Тотального бегства иностранцев из стен института не наблюдается, но уже имеющиеся потери «обидно» задели главу...Подробнее
Семнадцатилетний молодой человек попал в больницу после дорожно-транспортного происшествия на пешеходном переходе в...Подробнее
В Московском районе Санкт-Петербурга произошло серьёзное ЧП на детской площадке. Гуляющая с родителями школьница...Подробнее
Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов еще в 2003 году мог лишить Северную столицу стадиона...Подробнее
В Ингушетии прошли похороны капитана Адама Хамхоева. Командир десантно-штурмовой роты, который погиб в ходе специальной...Подробнее
О том, где Украина может разместить американские ЗРК Patriot, рассказал полковник запаса Сергей Хатылев. В беседе с...Подробнее
Накануне ночью медики петербургской скорой помощи с Рыбацкого проспекта госпитализировали нетрезвого...Подробнее
Колоны тяжелой наступательной техники и артиллерии заметили на границе Финляндии и России. В СМИ попала информация и...Подробнее
В Красносельском районе Санкт-Петербурга пятнадцатилетняя девушка в наушниках выбежала на проезжую часть и попала под...Подробнее
Комментировать