Петербургский Эрмитаж проведёт археофест с чтением лекций о музейных экспонатах

На двадцать первое и двадцать второе мая в Эрмитаже намечено проведение археофеста, во время которого специалисты музея прочтут посетителям лекции об экспонатах из его археологического фонда.

В течение двух дней в двух зданиях Эрмитажа будут проведены встречи, лекции и круглые столы с ведущими сотрудниками, занимающимися хранением, изучением и пополнением коллекций, содержащих древние артефакты.

В первый день запланированного мероприятия с посетителями пообщается Павел Лурье, возглавляющий сектор Средней Азии Отдела Востока. Он расскажет петербуржцам и гостям города о раскопках, проводимых в Педжикенте. Об истории и археологии Северного Причерноморья состоится лекция научного сотрудника Отдела античного мира Дмитрия Чистова. Ряд специалистов озвучат сведения о горном Алтае и древнем государстве Урарту.

На следующий день состоится беседа, посвящённая памятникам эпохи неолита, расположенным на Северо-западе нашей страны с участием главного хранителя отдела археологии Восточной Европы и Сибири Андреем Мазуркевичем. О Древнерусской экспозиции расскажет Сергей Томсинский, являющийся ведущим научным сотрудником Отдела истории русской культуры. Помимо этого, состоится лекция Натальи Сутягиной, начальника Забайкальской археологической экспедиции. Она расскажет о кочевниках Хунну.

Полный список мероприятий выложен на странице Молодёжного центра, для участия в мероприятиях необходимо пройти предварительную регистрацию. В конце каждого дня в Атриуме Главного штаба состоятся круглые столы. Их начало запланировано на шесть часов вечера.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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