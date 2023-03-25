Смольный рискует не выполнить поручение президента РФ по реорганизации ГУПов в Петербурге

Сегодня, 18:55

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Смольный рискует не выполнить поручение президента РФ по реорганизации ГУПов в Петербурге
Фото из открытых источников

Администрация Санкт-Петербурга во главе губернатора Александра Беглова может не успеть выполнить поручение президента России Владимира Путина по реорганизации ГУПов до 2025 года. Постановление лидер страны подписал в 2019 году, но власти мегаполиса не приступили к его реализации до сих пор.

Программа приватизации госимущества на 2024-2026 годы была направлена на антикоррупционную экспертизу. В документе сказано, что реорганизация будет проведена в СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр», СПб ГУП «Столовая Мариинского дворца» и ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга». Примечательно, что сроки проведения этого процесса ранее неоднократно переносились.

Стоит отметить, что сохранить статус планировалось для «Водоканал СПб», «Петербургский метрополитен» и «АТС Смольного». Вскоре в этот список попали «Горэлектротранс» и «Инпредсервис».

По информации СМИ, вероятно, рассматривается возможность превращения 16 организаций в акционерные общества. При этом реорганизованы были только шесть, в том числе ГУП «ВЦКП». В результате чего менее чем через два года «ВЦКП» стало частью «ЕИРЦ СПб».

У Смольного осталось два года, чтобы провести полную реорганизацию ГУПов. Однако из-за сложности этого процесса чиновники могут не успеть ее выполнить.

Ранее СМИ писали, что Беглов рискует сорвать сроки по строительству дворца спорта для Обуховского завода. Реализовать проект поручил Путин. Ситуация может негативно сказаться на репутации действующего градоначальника и его деятельности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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