Петербургские власти провели учёт диких животных, обитающих рядом с горожанами

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Комитет природопользования Санкт–Петербурга обнародовал данные учёта лесных жителей – от лосей и кабанов до редких птиц и других братьев наших меньших. Судя по всему, сведения довольно позитивные: количество диких животных, обитающих в городе, увеличилось.
Согласно озвученной информации, за минувшую зиму специалистами пройдены двадцать семь маршрутов, общая протяжённость которых составила около двухсот километров. Как отметили в Смольном, наличие данных о диких обитателях мегаполиса позволяет проводить мероприятия, направленные на безопасное сосуществование человека и представителей животного мира.
По результатам подсчёта следов, на петербургской территории проживают тридцать лосей, двадцать два кабана и двадцать шесть зайцев-русаков – численность последних за минувший год выросла в два раза. Некоторых из них петербуржцы замечали даже в центре города, включая Летний сад.
Также увеличилось число редких и исчезающих птиц: специалисты насчитали пятнадцать тетеревов и десять рябчиков. Год назад их было гораздо меньше – одна и четыре особи соответственно. Помимо этого, в петербургских лесах обитают косули, лисицы, горностаи, куницы, ласки и енотовидные собаки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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