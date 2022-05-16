В четырёх муниципалитетах Санкт-Петербурга появятся новые зоны платной парковки

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Комтрансом Северной столицы опубликован проект постановления, в котором говорится о создании зон платной парковки на территории Центрального района.
В документ, опубликованный накануне, внесены муниципалитеты, где до сих пор платные парковки не функционировали. Весь список разбит на четыре группы. Максимальное количество адресов в образовании «Смольненское» - в постановлении прописано девяносто участков улично-дорожной сети.
В муниципальном образовании «Литейный округ» под парковки задействуют тридцать девять участков, в МО «Лиговка-Ямская» - двадцать четыре. При этом необходимо отметить, что на некоторых отрезках платные машино-места не предусмотрены.
На территории муниципального образования «Владимирский округ» под платные парковки выделены тридцать девять адресов.
Согласно проекту, к первому июля на площадках, выделенных под платные парковки, будут установлены соответствующие знаки, нанесена дорожная разметка и размещена вся необходимая инфраструктура.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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