Изменения в работе Санкт-Петербургского метрополитена 9 мая 2022 года

Вчера, 22:54

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Изменения в работе Санкт-Петербургского метрополитена 9 мая 2022 года
Фото из открытых источников

Сегодня представители пресс-службы метрополитена Северной столицы озвучили изменения в режиме работы городской подземки, связанные с празднованием Дня Победы.

С 8.30 до 11.30 и с 19.00 до 21.00 для входа пассажиров будет закрыта станция «Адмиралтейская». Вестибюль номер два станции «Невский проспект» начнёт работать в том же режиме с 8.30 до 22.00, выход пассажиров будет осуществляться на канал Грибоедова, а в первом вестибюле станции вместе с подуличным переходом перекроют и входы, и выходы вплоть до особого распоряжения.

В период с 14.30 до 15.30 полностью закроют станцию Маяковскую, поезда не будут на ней останавливаться, соответственно воспользоваться пересадкой у горожан и гостей города также не получится.

Только на выход с 14.00 до 15.30 станут работать обе станции «Площадь Александра Невского», со сдвигом на полчаса позже такой же режим введут в вестибюле станции «Площадь Восстания» с выходом на улицу Восстания, однако пассажиры смогут пользоваться вторым вестибюлем на Московском вокзале – ограничения на вход и выход на него распространяться не будут.

Почти на час – с 20.20 до 21.00 закроется вход на станцию «Горьковская». 

Со слов представителей подземки, для оперативного регулирования пассажиропотока могут быть введены дополнительные ограничения в режиме реального времени.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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