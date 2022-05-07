Изменения в работе Санкт-Петербургского метрополитена 9 мая 2022 года

«Сходим в Zara, H&M и Uniqlo»: из Екатеринбурга запускают шоп-туры по магазинам, которые закрылись в РФ
В Екатеринбурге начали продавать шоп-туры по магазинам брендов, которые покинули российский рынок. Для желающих снова...Подробнее
Сегодня представители пресс-службы метрополитена Северной столицы озвучили изменения в режиме работы городской подземки, связанные с празднованием Дня Победы.
С 8.30 до 11.30 и с 19.00 до 21.00 для входа пассажиров будет закрыта станция «Адмиралтейская». Вестибюль номер два станции «Невский проспект» начнёт работать в том же режиме с 8.30 до 22.00, выход пассажиров будет осуществляться на канал Грибоедова, а в первом вестибюле станции вместе с подуличным переходом перекроют и входы, и выходы вплоть до особого распоряжения.
В период с 14.30 до 15.30 полностью закроют станцию Маяковскую, поезда не будут на ней останавливаться, соответственно воспользоваться пересадкой у горожан и гостей города также не получится.
Только на выход с 14.00 до 15.30 станут работать обе станции «Площадь Александра Невского», со сдвигом на полчаса позже такой же режим введут в вестибюле станции «Площадь Восстания» с выходом на улицу Восстания, однако пассажиры смогут пользоваться вторым вестибюлем на Московском вокзале – ограничения на вход и выход на него распространяться не будут.
Почти на час – с 20.20 до 21.00 закроется вход на станцию «Горьковская».
Со слов представителей подземки, для оперативного регулирования пассажиропотока могут быть введены дополнительные ограничения в режиме реального времени.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Екатеринбурге начали продавать шоп-туры по магазинам брендов, которые покинули российский рынок. Для желающих снова...Подробнее
В Новороссийске городская администрация потребовала от владельца магазина «Za мясом» сменить вывеску и поработать над...Подробнее
Ресторан быстрого питания «Макдоналдс» в Осло решил оказать поддержку Украине. Филиал американской закусочной в...Подробнее
НАТО уже готовится к реализации следующего плана по расширению, если провалятся окончательно планы по Украине. Об этом...Подробнее
То, что США передают разведданные Украине, Россия не будет игнорировать, но действовать необходимо разумно. Об этом в...Подробнее
Социолог из Санкт-Петербурга Максим Шугалей встретился с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником. Во...Подробнее
Смольный подтвердил поступление большого количества жалоб от петербуржцев, которых возмущает, что уборочные машины во...Подробнее
В Бийске состоялись похороны военнослужащего Александра Соткина, павшего в боях на Украине, где проводится «специальная...Подробнее
О возможности конфликта на Дальнем Востоке «по украинскому сценарию» заявил премьер-министр Японии Фумио Кусидо. Такую...Подробнее
В Красноярском крае недавно похоронили еще двоих молодых военных, погибших на спецоперации в Украине - им было только...Подробнее
Комментировать