Власти Санкт-Петербурга запустили интернет-опрос жителей по поводу качества весенней уборки города

Руководство Северной столицы решило выяснить у петербуржцев, устраивает ли их качество весенней уборки города. Выставить оценки коммунальщикам жители горожане смогут до середины мая.

На официальном сайте Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга начал функционировать традиционный интернет-опрос для мониторинга общественного мнения о работе коммунальных служб – сообщили сегодня представители Смольного. Жители, решившие принять участие в голосовании, на соответствующей странице портала могут выбрать свой район, а затем - один из пяти вариантов ответа от «полностью удовлетворён», до «не удовлетворён, уборка не проводилась». После этого нужно будет пройти цифровую проверку, введя предложенный код, и нажать кнопку «Оценить».

Напомним, что подобные опросы проходят дважды в год, завершая весенние и осенние месячники по благоустройству. По мнению городской администрации, они способствуют выявлению районов, на территории которых данные работы производятся наиболее качественно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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