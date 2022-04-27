Власти Санкт-Петербурга запустили интернет-опрос жителей по поводу качества весенней уборки города

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Руководство Северной столицы решило выяснить у петербуржцев, устраивает ли их качество весенней уборки города. Выставить оценки коммунальщикам жители горожане смогут до середины мая.
На официальном сайте Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга начал функционировать традиционный интернет-опрос для мониторинга общественного мнения о работе коммунальных служб – сообщили сегодня представители Смольного. Жители, решившие принять участие в голосовании, на соответствующей странице портала могут выбрать свой район, а затем - один из пяти вариантов ответа от «полностью удовлетворён», до «не удовлетворён, уборка не проводилась». После этого нужно будет пройти цифровую проверку, введя предложенный код, и нажать кнопку «Оценить».
Напомним, что подобные опросы проходят дважды в год, завершая весенние и осенние месячники по благоустройству. По мнению городской администрации, они способствуют выявлению районов, на территории которых данные работы производятся наиболее качественно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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