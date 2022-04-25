«Кто на новенького?»: петербургские собачники делили площадку для выгула при помощи пистолета

Сегодня, 12:24

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«Кто на новенького?»: петербургские собачники делили площадку для выгула при помощи пистолета
Фото из открытых источников

Накануне вечером пистолетные выстрелы прозвучали на площадке для выгула животных, расположенной неподалёку от дома 68/2 по проспекту Луначарского. Конфликт разгорелся между тридцатидвухлетним мужчиной и «старожилами», которым не понравилось присутствие постороннего с собакой.

По неуточнённым данным, стрельбу спровоцировал сам потерпевший, попытавшийся атаковать молодого человека с травматическим пистолетом. Во время разговора на повышенных тонах с остальными присутствующими на площадке собачниками, обладатель пистолета продемонстрировал оружие и сообщил окружающим, что владеет им на законных основаниях. В это время на него прыгнул один из оппонентов, провоцируя драку. Судя по всему, первый выстрел атакованный мужчина произвёл в сторону, криком предупредив нападавшего о том, что применит оружие. Тем не менее предупреждение не подействовало.

Итог разбирательств оказался плачевный: тридцатисемилетний защитник «своей» площадки доставлен в клинику в тяжёлом состоянии. Две попавшие в него пули травмировали грудь и голову, причём одна из них проломила черепную кость.

Стрелявшего доставили в отделение полиции. Пока молодой человек находится в камере, а правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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