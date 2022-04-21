Казанский сквер Петербурга вновь открыли для помещения горожан

В сквере возле Казанского собора закончилась просушка. Теперь петербуржцы и гости города вновь смогут беспрепятственно отдыхать в этом уголке центра Северной столицы. Ворота открыты для всех желающих.

О недавнем запрете на посещения напоминает ещё не снятая табличка, но сквер уже заполнили горожане, прогуливающиеся возле фонтана, который также начал функционировать.

Напомним, парки и сады Санкт-Петербурга были закрыты на весеннюю просушку двадцать четвёртого марта. Тогда представители Смольного сообщили о том, что открытие объектов намечается на двадцать четвёртое апреля, но в случае благоприятной погоды и удовлетворительного состояния покрытий их откроют раньше намеченного срока.

Погода в этом году оказалась удачной: в течение текущей недели в Петербурге были побиты температурные рекорды. Правда, судя по прогнозам синоптиков, ближайшие дни будут пасмурными, местами могут пройти дожди.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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