Казанский сквер Петербурга вновь открыли для помещения горожан

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В сквере возле Казанского собора закончилась просушка. Теперь петербуржцы и гости города вновь смогут беспрепятственно отдыхать в этом уголке центра Северной столицы. Ворота открыты для всех желающих.
О недавнем запрете на посещения напоминает ещё не снятая табличка, но сквер уже заполнили горожане, прогуливающиеся возле фонтана, который также начал функционировать.
Напомним, парки и сады Санкт-Петербурга были закрыты на весеннюю просушку двадцать четвёртого марта. Тогда представители Смольного сообщили о том, что открытие объектов намечается на двадцать четвёртое апреля, но в случае благоприятной погоды и удовлетворительного состояния покрытий их откроют раньше намеченного срока.
Погода в этом году оказалась удачной: в течение текущей недели в Петербурге были побиты температурные рекорды. Правда, судя по прогнозам синоптиков, ближайшие дни будут пасмурными, местами могут пройти дожди.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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