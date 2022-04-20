Всё ближе к лету: в Санкт-Петербурге вновь заработали фонтаны

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Двадцать первого апреля в Петербурге стартовал сезон фонтанов. В этот день была проведена торжественная церемония открытия обновлённого фонтана, который расположен на Московском проспекте Северной столицы возле здания Российской национальной библиотеки. Жителям города предложили придумать ему название.
По традиции в девять часов первым заработали фонтан на Манежной площади в Ново-Манежном сквере, в закрытом пока на просушку сквере возле Казанского собора, у Воронихинской решётке, в Александровском саду и парке трёхсотлетия города.
Помимо них, сейчас уже функционируют фонтаны на площади Победы и на Замшиной улице. Кстати, ещё неделю назад в фонтане возле Эрмитажа проходящие мимо него люди могли видеть лёд.
Напомним, что в две тысячи девятнадцатом году губернатор Беглов своим поручением инициировал программу восстановления и реконструкции петербургских фонтанов. На данный момент её рамках реконструировали четырнадцать объектов. К примеру, в прошлом году были завершены работы в посёлке Шушары, в Зеленогорске и в сквере Андрея Петрова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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