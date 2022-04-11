Представители Санкт-Петербургского Законодательного собрания высоко оценили труд трёх сотрудников правоохранительных органов

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Парламентарии Северной столицы поблагодарили за высокий профессионализм и личные заслуги в деле обеспечения правопорядка трёх сотрудников регионального МВД. Объявление благодарности приурочили ко Дню юридической службы Министерства внутренних дел Российской Федерации. Принятое решение утвердили на сегодняшнем заседании Законодательного собрания.
В списке поощрённых полицейских – начальник девятого отдела УГИБДД Татьяна Бабина, руководитель правового отдела, занимающегося вопросами миграции, Константин Колесников и начальник отделения судопроизводства третьего отдела Анна Ранева.
Выступивший во время заседания глава фракции «Яблочников» Александр Шишлов отметил, что все перечисленные правоохранители являются достойными и квалифицированными людьми, которые выполняют нужную и важную работу, а вопросы правообеспечения в административном судопроизводстве являются одним из наиболее важных направлений работы юристов. При этом он добавил, что МВД должно быть органом охраны правопорядка, не превращаясь в карательный орган, используемый при решении политических задач.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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