Представители Санкт-Петербургского Законодательного собрания высоко оценили труд трёх сотрудников правоохранительных органов

Сегодня, 17:54

0

Image 16+
Представители Санкт-Петербургского Законодательного собрания высоко оценили труд трёх сотрудников правоохранительных органов
Фото из открытых источников

Парламентарии Северной столицы поблагодарили за высокий профессионализм и личные заслуги в деле обеспечения правопорядка трёх сотрудников регионального МВД. Объявление благодарности приурочили ко Дню юридической службы Министерства внутренних дел Российской Федерации. Принятое решение утвердили на сегодняшнем заседании Законодательного собрания.

В списке поощрённых полицейских – начальник девятого отдела УГИБДД Татьяна Бабина, руководитель правового отдела, занимающегося вопросами миграции, Константин Колесников и начальник отделения судопроизводства третьего отдела Анна Ранева.

Выступивший во время заседания глава фракции «Яблочников» Александр Шишлов отметил, что все перечисленные правоохранители являются достойными и квалифицированными людьми, которые выполняют нужную и важную работу, а вопросы правообеспечения в административном судопроизводстве являются одним из наиболее важных направлений работы юристов. При этом он добавил, что МВД должно быть органом охраны правопорядка, не превращаясь в карательный орган, используемый при решении политических задач.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Представители Санкт-Петербургского Законодательного собрания высоко оценили труд трёх сотрудников правоохранительных органов

Сегодня, 17:54

Петербургские правоохранители задержали нетрезвого жителя Колпино, устроившего стрельбу из пистолета возле Дома молитвы

Сегодня, 11:24

Петербургские правоохранители задержали местного жителя, угнавшего и разбившего иномарку, принадлежащую его отчиму

Вчера, 13:49

Проезд через тоннель петербургской дамбы ограничат на пять дней из-за проведения ремонтных работ

11-04-2022, 17:54

В Санкт-Петербурге на шоссе Революции столб не уступил дорогу водителю арендованного авто

10-04-2022, 15:19

В Петербурге два юных любителя бесплатного угощения разгромили пиццерию

10-04-2022, 07:39

Всего за один день правоохранители Петербурга возбудили пять уголовных дел по фактам электронного терроризма

9-04-2022, 21:49

Петербургским полицейским пришлось применить оружие при задержании нетрезвого несовершеннолетнего водителя

9-04-2022, 20:29

Чиновники Санкт-Петербурга не оказывают поддержку спецоперации России на Украине

8-04-2022, 20:14

Ленинградская область выплатит по два миллиона рублей семьям военных, погибших в ходе спецоперации на территории Украины

8-04-2022, 14:14

Полицейские Петербурга разоблачили группу медиков, выдавших горожанам около полутора тысяч поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса

7-04-2022, 22:14

В Петербурге два голодных иностранца с пистолетом оставили магазин без продуктов и без выручки

6-04-2022, 15:39

Петербургские приставы взыскали двухмиллионный долг с бывшей главы службы безопасности Русского музея

6-04-2022, 14:39

В Петербурге собаки покусали девочку на детской площадке

5-04-2022, 21:44

Жители Санкт-Петербурга могут получить информацию о графике отключений горячей воды, используя новый сервис компании

5-04-2022, 18:14

Житель Петербурга попытался пересечь проезжую часть на велосипеде. В больницу попали двое – сам велосипедист и его четырёхлетний сын

5-04-2022, 15:49

Петербуржец выразил восторг от посещения кафе пальбой в воздух, но полицейские его радость почему-то не разделили

4-04-2022, 14:24

Петербургский суд определился с наказанием для компании весёлых нудистов, устроивших забег по Сенной площади

3-04-2022, 21:54

В Ленинградской области водитель «БМВ» на ходу разбрасывался наркотиками, чтобы избежать общения с правоохранителями, но ему это не помогло

3-04-2022, 16:29

Полицейские Санкт-Петербурга завели уголовное дело в отношении мужчины, бросившего гранату на детскую площадку

3-04-2022, 14:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Линин оценил вероятность возвращения российских ВС под Киев и Чернигов

Линин оценил вероятность возвращения российских ВС под Киев и Чернигов

Вчера, 14:54

0

Военный эксперт Евгений Линин заявил о том, что Россия может в любой момент вернуть войска под Киев и Чернигов, если...

Подробнее
У границы РФ с Финляндией замечены тактические ракетные комплексы

У границы РФ с Финляндией замечены тактические ракетные комплексы

Сегодня, 09:34

0

На фоне активизации финским парламентом решения о вступлении страны в военный блок НАТО и недавнего заявления...

Подробнее
Публицист Ласецки: Отношение в Польше ко всему русскому и пророссийскому напоминает отношение к евреям в Третьем рейхе

Публицист Ласецки: Отношение в Польше ко всему русскому и пророссийскому напоминает отношение к евреям в Третьем рейхе

Вчера, 10:49

0

О том, как поляки относятся к России и всему русскому, рассказал публицист Рональд Ласецки. Он заявил, что сейчас...

Подробнее
Историк объяснил нежелание современных казаков повторить подвиги предков

Историк объяснил нежелание современных казаков повторить подвиги предков

Вчера, 12:44

0

Современное казачество давно перестало отвечать высоким стандартам бравых воинов, заданных своими предками. Сегодня они...

Подробнее
Шесть военно-транспортных самолётов ВВС НОАК совершили посадку в Белграде

Шесть военно-транспортных самолётов ВВС НОАК совершили посадку в Белграде

10-04-2022, 22:04

0

Два дня назад в Белград прибыло вооружение из Китайской Народной Республики. Об этом сообщило информационное онлайн...

Подробнее
Экономист Колганов: сейчас все прогнозы о падении ВВП РФ – это «вилами по воде»

Экономист Колганов: сейчас все прогнозы о падении ВВП РФ – это «вилами по воде»

11-04-2022, 13:29

0

Делать сейчас прогнозы о падении ВВП России в 2022 году - это все равно, что писать вилами по воде. Такого мнения...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Юрист Ванин назвал невозможным оспаривание Россией дефолта в суде

Юрист Ванин назвал невозможным оспаривание Россией дефолта в суде

11-04-2022, 13:54

0

России грозит дефолт по внешним обязательствам. Недавно глава Минфина Антон Силуанов в беседе с «Известиями» сообщил,...

Подробнее
Коротченко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО угрожает России

Коротченко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО угрожает России

11-04-2022, 15:39

0

«Если государства Швеция и Финляндия вступят в военный блок НАТО, для Российской Федерации в такой ситуации это будет...

Подробнее
В Кузбассе многие товары за месяц подорожали более чем на 30%

В Кузбассе многие товары за месяц подорожали более чем на 30%

11-04-2022, 13:19

0

Цены в Кузбассе растут так стремительно, что покупатели просто не успевают запоминать их. Многие жители региона уже...

Подробнее
Ретейлеры РФ принялись осваивать рынок подержанных гаджетов

Ретейлеры РФ принялись осваивать рынок подержанных гаджетов

11-04-2022, 16:19

0

Гражданам РФ в ближайшее время из-за санкций, наложенных на страну за то, что называется «спецоперацией», может быть...

Подробнее