Представители Санкт-Петербургского Законодательного собрания высоко оценили труд трёх сотрудников правоохранительных органов

Парламентарии Северной столицы поблагодарили за высокий профессионализм и личные заслуги в деле обеспечения правопорядка трёх сотрудников регионального МВД. Объявление благодарности приурочили ко Дню юридической службы Министерства внутренних дел Российской Федерации. Принятое решение утвердили на сегодняшнем заседании Законодательного собрания.

В списке поощрённых полицейских – начальник девятого отдела УГИБДД Татьяна Бабина, руководитель правового отдела, занимающегося вопросами миграции, Константин Колесников и начальник отделения судопроизводства третьего отдела Анна Ранева.

Выступивший во время заседания глава фракции «Яблочников» Александр Шишлов отметил, что все перечисленные правоохранители являются достойными и квалифицированными людьми, которые выполняют нужную и важную работу, а вопросы правообеспечения в административном судопроизводстве являются одним из наиболее важных направлений работы юристов. При этом он добавил, что МВД должно быть органом охраны правопорядка, не превращаясь в карательный орган, используемый при решении политических задач.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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