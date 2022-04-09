Проезд через тоннель петербургской дамбы ограничат на пять дней из-за проведения ремонтных работ

В течение текущей рабочей недели на петербургской дамбе ограничено движение автомобильного транспорта в тоннеле внешнего кольца КАД. Временно вводимые изменения связаны с текущими регламентными и ремонтно-восстановительными работами.

Данные работы пройдут с одиннадцатого по пятнадцатое апреля, в эти дни полосы Финского транспортного отсека дамбы будут функционировать в режиме временного ограничения движения транспортных средств. Помимо этого, согласно сообщению пресс-службы Дирекции КЗС, на въезде в тоннель могут происходить краткие остановки движения во время ввода и вывода подъёмной техники - соответствующий регламент определяет их длительность в пределах семи-десяти минут.

Представители КЗС обратились к водителям с просьбой отслеживать сообщения на информационных табло, следить за разметкой, знаками и ограждениями, а также придерживаться установленного скоростного режима.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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