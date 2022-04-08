В Петербурге два юных любителя бесплатного угощения разгромили пиццерию

Сегодня, 07:39

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В Петербурге два юных любителя бесплатного угощения разгромили пиццерию
Фото из открытых источников

Накануне ночью два молодых человека посетили заведение DivinePizza на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Неплохо перекусив и запив пивом ужин, полуночники наотрез отказались оплачивать услуги заведения. На призывы администратора к совести любителей дармового угощения, последние ответили угрозой предстоящего общения работника пиццерии с некой «братвой».

«Авторитетных» посетителей усмирили прибывшие на место инцидента сотрудники полиции, которые выпроводили гостей из заведения. Однако, спустя полчаса парочка вернулась. На этот раз незваные гости были вооружены камнями, полетевшими в окна негостеприимной общепитовской точки. В итоге, три окна из четырёх оказались разбитыми, прилично досталось и рекламной неоновой вывеске.

Сообщение о произошедшем сотрудники МВД приняли около четырёх часов ночи. Правоохранители обнаружили хулиганов на тринадцатой линии и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Пока в их отношении составлены административные протоколы.

Никто из посетителей и сотрудников пиццерии в результате "налёта" не пострадал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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