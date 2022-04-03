Жители Санкт-Петербурга могут получить информацию о графике отключений горячей воды, используя новый сервис компании

Начиная с сегодняшнего дня, жители Северной столицы будут иметь онлайн-доступ к информации о сроках прекращения подачи горячей воды, связанного с профилактическими работами на сетях водоснабжения. В открытый доступ выложены даты и длительность отключений.

Для того чтобы узнать, когда и насколько долго останется без горячей воды конкретный дом, необходимо зайти на официальный сайт АО "Теплосети Санкт-Петербурга" и нажать ссылку «Летняя ремонтная кампания». В открывшемся окне необходимо ввести название улицы и номер дома, после чего сайт выдаст искомую информацию

Как уточнили представители организации, в текущем сезоне энергетиками будет проверена надёжность тридцати тепломагистралей, гидравлическим испытаниям подвергнутся все обслуживаемые теплосетью зоны. Помимо этого, в запланированный комплекс работ включены реконструкция ряда центральных тепловых пунктов, ремонт и перекладка труб, а также техническое освидетельствование сетей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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