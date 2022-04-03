Жители Санкт-Петербурга могут получить информацию о графике отключений горячей воды, используя новый сервис компании

Сегодня, 18:14

0

Image 16+
Жители Санкт-Петербурга могут получить информацию о графике отключений горячей воды, используя новый сервис компании
Фото из открытых источников

Начиная с сегодняшнего дня, жители Северной столицы будут иметь онлайн-доступ к информации о сроках прекращения подачи горячей воды, связанного с профилактическими работами на сетях водоснабжения. В открытый доступ выложены даты и длительность отключений.

Для того чтобы узнать, когда и насколько долго останется без горячей воды конкретный дом, необходимо зайти на официальный сайт АО "Теплосети Санкт-Петербурга" и нажать ссылку «Летняя ремонтная кампания». В открывшемся окне необходимо ввести название улицы и номер дома, после чего сайт выдаст искомую информацию

Как уточнили представители организации, в текущем сезоне энергетиками будет проверена надёжность тридцати тепломагистралей, гидравлическим испытаниям подвергнутся все обслуживаемые теплосетью зоны. Помимо этого, в запланированный комплекс работ включены реконструкция ряда центральных тепловых пунктов, ремонт и перекладка труб, а также техническое освидетельствование сетей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Жители Санкт-Петербурга могут получить информацию о графике отключений горячей воды, используя новый сервис компании

Сегодня, 18:14

Житель Петербурга попытался пересечь проезжую часть на велосипеде. В больницу попали двое – сам велосипедист и его четырёхлетний сын

Сегодня, 15:49

Петербуржец выразил восторг от посещения кафе пальбой в воздух, но полицейские его радость почему-то не разделили

Вчера, 14:24

Петербургский суд определился с наказанием для компании весёлых нудистов, устроивших забег по Сенной площади

3-04-2022, 21:54

В Ленинградской области водитель «БМВ» на ходу разбрасывался наркотиками, чтобы избежать общения с правоохранителями, но ему это не помогло

3-04-2022, 16:29

Полицейские Санкт-Петербурга завели уголовное дело в отношении мужчины, бросившего гранату на детскую площадку

3-04-2022, 14:04

Для сорока четырёх жителей Санкт-Петербурга сидячая забастовка закончилась в отделении полиции

3-04-2022, 12:19

За минувшую ночь жители Петербурга подали почти восемнадцать тысяч заявлений о приёме детей в первые классы

1-04-2022, 19:34

Эксперты предупредили петербуржцев о негативных последствиях транспортной реформы

1-04-2022, 16:19

Губернатор Беглов не смог доработать транспортную реформу в Петербурге

1-04-2022, 14:48

Отравление детей на базе отдыха в Ленинградской области стало основанием для возбуждения уголовного дела

1-04-2022, 11:34

На границе Эстонии и Ленинградской области заметно увеличился поток большегрузов

31-03-2022, 19:34

Сотрудники петербургской полиции задержали мигранта, катавшегося на каршеринговом авто без прав и под чужим аккаунтом

30-03-2022, 19:29

В Петербургский суд поступило уголовное дело в отношении двух «сотрудников службы безопасности банка»

30-03-2022, 14:24

У безработного жителя Санкт-Петербурга угнали «Лексус» стоимостью четыре миллиона

29-03-2022, 20:14

Смольный за счёт петербуржцев поддержит картели соцпита

29-03-2022, 14:08

Петербургские правоохранители возбудили четвёртое уголовное дело по статье, связанной с реабилитацией нацизма

29-03-2022, 13:59

Московские инновации в сфере школьного питания игнорируют в Петербурге

28-03-2022, 21:59

Перебравший мигрант затеял драку с петербургскими медиками прямо в карете скорой помощи

28-03-2022, 17:19

Петербургские полицейские задержали поджигателя, который полгода назад попытался расправиться с неугодной ему семьёй

28-03-2022, 17:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

RusVesna: в Украине гремят мощные взрывы, ревут сирены воздушной тревоги

RusVesna: в Украине гремят мощные взрывы, ревут сирены воздушной тревоги

Вчера, 08:44

0

По состоянию на сегодня, понедельник, 4 апреля 2022 года, на Украине уже не осталось практически ни одной спокойной...

Подробнее
Эксперт Баранец ответил на вопрос о возможности тактического ядерного удара по штабам НАТО

Эксперт Баранец ответил на вопрос о возможности тактического ядерного удара по штабам НАТО

3-04-2022, 08:09

0

Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал возможность ядерного удара со стороны России. О возможности применения...

Подробнее
Политаналитик Бабич: казаки не выполняют свои обещания по поддержке Донбасса

Политаналитик Бабич: казаки не выполняют свои обещания по поддержке Донбасса

2-04-2022, 20:14

0

Российским казацким объединениям и добровольческим организациям следует подтвердить свои слова делом, поддержать...

Подробнее
Россия нанесла ракетный удар по зданию школы в Краматорске: там были бойцы теробороны

Россия нанесла ракетный удар по зданию школы в Краматорске: там были бойцы теробороны

Сегодня, 14:54

0

Российская армия продолжает спецоперацию в Украине. Так, 5 апреля ВС РФ уничтожили ракетным ударом базу бойцов...

Подробнее
Арестович: армия РФ начинает делать «крюк» в Донбассе, который может стать «котлом»

Арестович: армия РФ начинает делать «крюк» в Донбассе, который может стать «котлом»

3-04-2022, 10:19

0

В Украине начались разговоры о вероятном попадании ВСУ в так называемый «котел» в Донбассе. Своими мыслями относительно...

Подробнее
Эксперт Леонков объяснил, почему США и НАТО отказались от плана по Донбассу и Крыму

Эксперт Леонков объяснил, почему США и НАТО отказались от плана по Донбассу и Крыму

Вчера, 09:44

0

Еще до начала «спецоперации» на Украине США и НАТО рассматривали возможность атаковать Донбасс с моря ракетами...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Каждый получит по 12 тыс. рублей с 4 апреля. Деньги придут на карту «Мир»

Каждый получит по 12 тыс. рублей с 4 апреля. Деньги придут на карту «Мир»

3-04-2022, 22:39

0

Новую денежную выплату от государства смогут получить российские граждане в начале следующей недели. Деньги будут...

Подробнее
Для сорока четырёх жителей Санкт-Петербурга сидячая забастовка закончилась в отделении полиции

Для сорока четырёх жителей Санкт-Петербурга сидячая забастовка закончилась в отделении полиции

3-04-2022, 12:19

0

Сорок четыре человека задержали правоохранители Северной столицы в ходе пацифистской акции, прошедшей накануне в...

Подробнее
Полицейские Санкт-Петербурга завели уголовное дело в отношении мужчины, бросившего гранату на детскую площадку

Полицейские Санкт-Петербурга завели уголовное дело в отношении мужчины, бросившего гранату на детскую площадку

3-04-2022, 14:04

0

Правоохранители Северной столицы возбудили уголовное дело после взрыва страйкбольной гранаты на детской площадке....

Подробнее
В Ленинградской области водитель «БМВ» на ходу разбрасывался наркотиками, чтобы избежать общения с правоохранителями, но ему это не помогло

В Ленинградской области водитель «БМВ» на ходу разбрасывался наркотиками, чтобы избежать общения с правоохранителями, но ему это не помогло

3-04-2022, 16:29

0

Во Всеволожском районе Ленинградской области водитель чёрной иномарки попытался избежать объяснений с полицейскими,...

Подробнее