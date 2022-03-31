За минувшую ночь жители Петербурга подали почти восемнадцать тысяч заявлений о приёме детей в первые классы

Сегодня в полночь был дан старт кампании по зачислению юных жителей Северной столицы в первые классы. Родители времени зря не теряли: к моменту открытия МФЦ на портале «Госуслуги» уже были поданы семнадцать тысяч восемьсот заявлений от петербургских родителей.

Администрация города сообщила о том, что к одиннадцати часам дня оформлены почти двадцать четыре тысячи заявлений. Две с небольшим тысячи приняли сотрудники МФЦ, около десяти тысяч заявок прошло через региональный сайт госуслуг, и двенадцать с лишним тысяч родителей зарегистрировали заявления на федеральном портале.

Напомним, что с сегодняшнего дня по тридцатое июня принимаются документы на детей-льготников местного и федерального списков, а также от семей, которые проживают в непосредственной близости от учебных учреждений. Устроить детей не по месту жительства можно будет после шестого июля, такие заявления принимаются до пятого сентября. Всего предстоящей осенью в школы города планируется принять около шестидесяти семи тысяч первоклассников.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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