За минувшую ночь жители Петербурга подали почти восемнадцать тысяч заявлений о приёме детей в первые классы

The Atlantic: Мир раскалывается на две сферы с центрами в США и Китае
Мир раскалывается на две половины, одна из которых с центром в Вашингтоне, а другая – в Пекине, пишется в статье...Подробнее
Сегодня в полночь был дан старт кампании по зачислению юных жителей Северной столицы в первые классы. Родители времени зря не теряли: к моменту открытия МФЦ на портале «Госуслуги» уже были поданы семнадцать тысяч восемьсот заявлений от петербургских родителей.
Администрация города сообщила о том, что к одиннадцати часам дня оформлены почти двадцать четыре тысячи заявлений. Две с небольшим тысячи приняли сотрудники МФЦ, около десяти тысяч заявок прошло через региональный сайт госуслуг, и двенадцать с лишним тысяч родителей зарегистрировали заявления на федеральном портале.
Напомним, что с сегодняшнего дня по тридцатое июня принимаются документы на детей-льготников местного и федерального списков, а также от семей, которые проживают в непосредственной близости от учебных учреждений. Устроить детей не по месту жительства можно будет после шестого июля, такие заявления принимаются до пятого сентября. Всего предстоящей осенью в школы города планируется принять около шестидесяти семи тысяч первоклассников.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Мир раскалывается на две половины, одна из которых с центром в Вашингтоне, а другая – в Пекине, пишется в статье...Подробнее
Жителям Челябинской области начали приходить повестки из военкомата, что стало неожиданностью для многих. Поползли...Подробнее
Недавно принятый бюджет Соединённых Штатов Америки для нужд обороны страны существенно уменьшены затраты на развитие...Подробнее
О возможности войны Варшавы и Москвы рассказал лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он...Подробнее
Весьма очевидно, что в настоящее время на территории Донбасса положение сложилось для украинских Вооружённых сил явно...Подробнее
Рынок недвижимости на побережье Черного моря ждет новое испытание, говорится в издании «Сега». Санкции сделали продажу...Подробнее
Международный эксперт из Турции выдвинул своё видение нынешней мировой реальности, особенно при нарастании конфликта...Подробнее
Россия с 24 февраля проводит «военную спецоперацию» на территории Украины, продолжить которую просят в открытом письме...Подробнее
На расстоянии 50 км от рубежей Украины зафиксированы полеты бомбардировщиков, которые созданы для транспортировки...Подробнее
Сегодня представители пресс-службы регионального главка МВД озвучили информацию о том, что в ближайшее время в одном из...Подробнее
Комментировать