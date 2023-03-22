99 новых светофоров не решат проблемы с плохой организацией движения в Петербурге

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Пресс-служба Смольного анонсировала старт очередного этапа модернизации дорожной системы. В рамках этих мер до ноября 2023 года установят 99 новых светофоров.
На этом фоне петербуржцы критикуют чиновников Смольного и губернатора Александра Беглова за то, что они совершенно не уделяют внимания «старым» районам. Также горожане указали властям на нарушения эксплуатации и качество работы имеющегося оборудования.
В частности, жители Приморского района на портале «Наш Санкт-Петербург» написали о неработающем светофоре на пешеходном переходе.
А бдительные граждане Василеостровского района указали на неисправность регулятора на перекрестке Большого Проспекта ВО и 22-й линии ВО, который не функционировал несколько дней подряд.
Вполне вероятно, что поломки светофоров связаны с некачественным обслуживанием. Жители Адмиралтейского района прислали снимок с открытой крышкой и торчащими проводами у одного из регуляторов на пешеходном переходе.
Причем, на все обращения горожан на портале «Наш Санкт-Петербург» модераторы сайта отвечают, что заявка будет отработана не раньше 6 апреля.
СМИ уже писали, что некорректная работа светофором и их недостаток грозят для горожан травмами при переходе дороги на нерегулируемом переходе. Чиновники Смольного и губернатор Александр Беглов заявляли о снижении аварийности на дорогах и повышении комфорта, но в лучшую сторону ситуация так и не поменялась
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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